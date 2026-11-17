Студия Digital Extremes опубликовала 30-секундный тизер масштабного обновления Warframe: Tau, целиком посвященный 67-му варфрейму Брайско (Brysko). В ролике нуарный детектив с внутренним монологом в исполнении актера озвучки Мэттью Мерсера подбрасывает монету и произносит реплики Потратили время зря. Не думал, что кто-то явится и Пора с этим покончить. После этого герой расправляется с 2 противниками и затягивается светящейся сигарой.

Полноценная демонстрация обновления пройдет на трансляции Devstream 199, которая начнется 27 ноября в 22:00 по московскому времени на платформе Twitch. Разработчики раскроют точную дату декабрьского выхода Warframe: Tau, подробнее покажут криминальный город-кольцо Форнакс и пустоши луны Перита, а также расскажут о новых режимах, системе магистралей и усложненной версии Стальной путь для системы Тау. Кроме того, на стриме представят трейлер следующего прайм-варфрейма, а зрителям подарят готовую Универсальную форму через Twitch Drops.

В самом тизере Брайско использует призываемый револьвер Corecracker и переходит в особую форму Химера (Chimera) - новый класс премиальных обликов, позволяющий на лету переключаться между стандартным видом варфрейма и его измененной версией со светящимися глазами. Внимательные игроки сразу заметили, что по сравнению с предыдущими демонстрациями габариты Corecracker заметно уменьшили, превратив громоздкую пушку в компактный короткоствольный револьвер. Часть аудитории посчитала такой дизайн подходящим для сыщика, тогда как другие раскритиковали уменьшение модели.

Главной темой обсуждений под видео стала сцена с зажигалкой и сигарой, вызвавшая волну шуток про курящего варфрейма и Tobacco Prime. Отдельные комментаторы с иронией отметили, что Digital Extremes регулярно проводит благотворительные акции по борьбе с раком, но при этом добавляет анимацию курения. Самого Брайско за шляпу, монету, револьвер и голос Мэттью Мерсера массово сравнивают с Кэссиди из Overwatch, протагонистом Ultrakill, Леоном Кеннеди и Грейвзом из League of Legends. При этом практически единодушную похвалу получил фоновый электронный трек в стиле готических ночных клубов.

Вместе с тем не все поклонники разделили восторг от ролика. Часть пользователей указала, что при заявлении о самом масштабном обновлении в истории игры 30-секундный тизер не показал ни новой звездной карты, ни геймплея, а некоторые раскритиковали затянувшуюся нуарную эстетику, тянущуюся еще со времен Warframe: 1999. Недовольство подогревают и жалобы на накопившиеся баги, а также недавний конфликт вокруг переработки модов Разлома и ограничений на покупку Кувы в текущем событии. Ранее на фоне резкой критики балансных изменений креативный директор Warframe Ребекка Форд призвала уставших игроков делать перерывы и поставила под сомнение возможность окончательных решений.

Споры о модах Разлома, Куве и подобных вещах создают довольно неудобный парадокс - может ли хоть какое-то решение по Warframe быть окончательным?

- Ребекка Форд, креативный директор Warframe

Бесплатное расширение Warframe: Tau выйдет в декабре на PC, консолях и мобильных устройствах. Обновление перенесет действие за пределы привычной Изначальной системы и добавит новую звездную карту с сюжетным квестом продолжительностью около 2-3 часов, для доступа к которому потребуется пройти предварительный пролог и события прошлогодней главы The Old Peace.