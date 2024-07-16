Digital Extremes показали новый тизер Warframe: 1999

О следующем крупном расширении для Warframe, 1999, Digital Extreme расскажет на TennoCon 2024. А пока доступен новый тизер-трейлер, в котором главный герой Артур охотится за доктором Альбрехтом Энтрати. Конечно, он не единственный, кто идет по его следу.

Концовка тизера интересна тем, что в ней говорится о включении в игру Вольта или его аналога 1999 года (Артур, похоже, представляет Экскалибур, а Аой - Мэг). Новая демонстрация состоится 20 июля. Разработчики заявили, что прошлогодняя демо-версия «едва поцарапала поверхность» и им не терпится «показать вам, что будет дальше».

Warframe: 1999 выходит в этом году, так что следите за новостями о возможной дате релиза во время мероприятия. Warframe доступна для PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, Nintendo Switch и iOS.