Для Warframe: 1999 анонсировано продолжение Techrot Encore, которое выйдет в марте 2025 года

Digital Extremes представляет последнее обновление для Warframe: 1999, которое должно выйти в марте на всех платформах.

Обновление получило название Techrot Encore. До его выхода у игроков будет много событий и контента для изучения в феврале, чтобы занять их до выхода последнего обновления в марте. Сюда входит выпуск Lavos Prime 12 февраля, новые награды и испытания Nightwave, а также возвращение Clan Operation: Belly of the Beast, которое выйдет 6 февраля. Для тех, кто заинтересован в личном посещении TennoCon, билеты на это мероприятие будут выпущены 7 февраля.

Также был стрим для Soulframe, где было дано несколько проблесков планов на 2025 год. Он по-прежнему будет в Preludes (Pre-Alpha Test) версии игры, но игроки смогут испытать и увидеть расширенную карту мира, а также новую Fable (сюжетный квест) для участия, которая предоставит много контекста для игры, поскольку она раскрывает историю мира, в котором она происходит. В этом квесте вы будете отвечать за спасение волчицы-спутницы, Оренгалл, и ее щенков. Название Fable - The Shewolf Snared.

В Soulframe добавляются и другие важные дополнения, включая возможность примкнуть к одной из трех фракций, когда вы начинаете свое путешествие, что затем будет связано с системой мини-квестов в Soulframe. В будущем также будут представлены некоторые важные персонажи, включая последних Предков, Атаджана и Потию.

Возвращаясь к обновлению Warframe: 1999 Techrot Encore, ожидаемое новое прибытие будет добавлено в систему противостояния Lich, которая включает битвы с боссами бой-бэнда Technocyte Coda. А именно, это зараженные копии хитового бой-бэнда On-lyne, и вы сможете послушать фантастическую музыку, уничтожая копии бой-бэнда, а затем будете вознаграждены одним из 13 новых зараженных видов оружия.

На улицы Холвании выйдут четыре новых Протофрейма, а более подробная информация о будущих обликах и эмоциях Близнецов будет опубликована в ближайшем будущем.

Если вы хотите вывести свой игровой процесс в Warframe: 1999 на новый уровень, теперь вы сможете исследовать свои связи с персонажами и углублять их, поскольку были внесены значительные улучшения в уже существующую в игре систему романтики и отношений.

Также в игру будут добавлены четыре новых оружия Scaldra, которые вы сможете заработать и с которыми сможете экспериментировать, включая пистолет, серп, винтовку и гранатомет. Все это будет соответствовать теме 90-х, давая вам заряд ностальгии, когда вы будете выполнять новые миссии и общаться со своими товарищами.