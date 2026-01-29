Джек Эммерт: "Модель Warframe" - будущее западных MMO

Ветеран индустрии MMO Джек Эммерт считает, что будущие западные многопользовательские игры должны развиваться по примеру Warframe: стартовать маленькими, а затем постепенно расширяться.

Эммерт, вернувшийся на пост генерального директора Cryptic Studios, рассказал о трудностях запуска крупных MMO в западной индустрии. «Трудно прийти к издателю и попросить сотни миллионов долларов на старте», — отметил он. Вместо этого разработчик предлагает запускать небольшую игру с прочным базовым опытом и постепенно развивать её через обновления и расширения.

«Warframe — идеальный пример», — сказал Эммерт. «Игра вышла в 2013 году довольно простой, но Digital Extremes постепенно добавляли контент, прислушивались к игрокам и превратили её в огромный live-сервис. Именно такой путь могут повторять новые MMO».

Эммерт добавил, что такой подход снижает риски: вместо единовременных огромных вложений можно делать серию более мелких инвестиций — например, по $20 млн за несколько лет — и одновременно увеличивать аудиторию. Он также упомянул Subnautica как другой успешный пример небольшого старта с последующим ростом.

Мнение Эммерта поддержал бывший дизайнер World of Warcraft и League of Legends Грег Стрит, отметив, что главная сложность западных MMO — начать с маленькой игры. «Warframe — один из немногих случаев, когда проект стартовал небольшим и вырос в крупное MMO», — сказал Стрит.

Оба разработчика опираются на собственный опыт с западными студиями, финансируемыми NetEase, которые были закрыты несмотря на амбициозные проекты. Эти примеры только укрепили их мнение: маленький, но стабильный старт — лучший путь для новых MMO в условиях ограниченного финансирования.