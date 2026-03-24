Креативный директор Warframe раскритиковала одержимость Steam-статистикой

Креативный директор Warframe Ребекка Форд считает, что обсуждение популярности игр в индустрии всё чаще напоминает спортивную статистику. По её словам, игроки и аналитики начали воспринимать показатели платформы Steam как своеобразную таблицу результатов.

Форд отметила, что обсуждения количества одновременных игроков нередко превращаются в сравнение проектов, словно это результаты спортивных матчей. Пользователи следят за пиковыми значениями аудитории и делают выводы о «победах» и «поражениях» игр.

При этом разработчица подчеркнула, что подобные разговоры не обязательно вредны, но иногда они создают искажённое представление об успехе проектов. По её мнению, ориентироваться только на статистику онлайн-платформ неправильно, поскольку реальные показатели продаж и доходов редко публикуются.

Несмотря на подобные дискуссии, Warframe продолжает успешно развиваться спустя более десяти лет после релиза. Игра вышла в 2013 году и со временем превратилась в масштабный онлайн-экшен с регулярными обновлениями и активным сообществом.

Форд также подчеркнула, что для студии Digital Extremes главным показателем успеха остаётся стабильная работа команды и поддержка игры. По её словам, в нынешних условиях индустрии уже сам факт продолжения разработки и сохранения рабочих мест можно считать достижением.

Разработчики планируют и дальше расширять игру новыми обновлениями и событиями, а также продолжать работу над будущими проектами студии.