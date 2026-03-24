Креативный директор Warframe раскритиковала одержимость Steam-статистикой

Креативный директор Warframe Ребекка Форд считает, что обсуждение популярности игр в индустрии всё чаще напоминает спортивную статистику. По её словам, игроки и аналитики начали воспринимать показатели платформы Steam как своеобразную таблицу результатов.
Форд отметила, что обсуждения количества одновременных игроков нередко превращаются в сравнение проектов, словно это результаты спортивных матчей. Пользователи следят за пиковыми значениями аудитории и делают выводы о «победах» и «поражениях» игр.
При этом разработчица подчеркнула, что подобные разговоры не обязательно вредны, но иногда они создают искажённое представление об успехе проектов. По её мнению, ориентироваться только на статистику онлайн-платформ неправильно, поскольку реальные показатели продаж и доходов редко публикуются.
Несмотря на подобные дискуссии, Warframe продолжает успешно развиваться спустя более десяти лет после релиза. Игра вышла в 2013 году и со временем превратилась в масштабный онлайн-экшен с регулярными обновлениями и активным сообществом.
Форд также подчеркнула, что для студии Digital Extremes главным показателем успеха остаётся стабильная работа команды и поддержка игры. По её словам, в нынешних условиях индустрии уже сам факт продолжения разработки и сохранения рабочих мест можно считать достижением.
Разработчики планируют и дальше расширять игру новыми обновлениями и событиями, а также продолжать работу над будущими проектами студии.
не, ну онлайн это не главное да, разрабы хайгвард не дадут соврать 😂
Ну а где ещё есть отзывы о купленных играх? Егс? Юбисофт? еа? ВК? Где этот вот весь рейтинг, комментарии, недоступно.
А будут они этим заниматься для игры с около нулевым онлайном?
ну как бы даже если варфрейм и вышел на всех платформах то людям он уже надоел а шизасценарий так темболее нормальное и вменяемое выдать не могут. варфреймы вообще мрак. баланс ? какой баланс?
а что тут не так в большинстве случаев это так количество пользователей игры выходящей в стим это количество пользователей и которые играют в эту игру то есть примерная циферка и показатель интереса к проекту. но если ваша игра выходит на 100 платформах циферки канешн будут другими но стрим то выдаст 40-50% а все остальное это 99 платформ делят между собой
Ну как бы для проектов ориентированных на мультиплеер это отчасти верно, ведь никто не будет развивать проект в котором полтора землекопа сидит соответственно его и закроют в скором времени. Вон даже ремеди пыжились с фаербрейком и все равно прекратили поддержку. Про всякие конкорды я вообще молчу...