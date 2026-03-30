Разработчики Warframe пообещали продолжать поддерживать игру даже при минимальном онлайне

Создатели Warframe заявили, что не собираются прекращать развитие игры даже в случае серьёзного снижения аудитории. По словам директора по работе с сообществом Меган Эверетт, команда готова продолжать работу над проектом независимо от количества игроков.

Она подчеркнула, что разработчики намерены поддерживать Warframe и выпускать новый контент даже в том случае, если в игре останется совсем небольшое число пользователей. По её словам, студия продолжит делать всё возможное для развития проекта.

Сейчас Warframe по-прежнему сохраняет довольно стабильную аудиторию. В Steam в игру регулярно играют десятки тысяч пользователей одновременно, а суточный пик онлайна достигает примерно 90 тысяч игроков.

Warframe остаётся одним из самых долго поддерживаемых онлайн-проектов на рынке. Игра регулярно получает обновления и новый контент, а разработчики продолжают развивать её спустя много лет после первоначального релиза.