Студия Digital Extremes провела трансляцию Devstream 199, на которой раскрыла точную дату релиза масштабного обновления Warframe: Tau — выход состоится 9 декабря 2026 года. По словам креативного директора Ребекки Форд, объём контента в этом апдейте настолько велик, что его вполне хватило бы на полноценную вторую часть игры, однако разработчики предпочитают развивать оригинальный проект и строить новую звёздную систему шаг за шагом.

Освоение системы Тау начнётся с сюжетного квеста продолжительностью около двух часов, после чего игрокам откроются два крупных региона и обновлённая система навигации. Первой областью станет World-Seeder Oasis — опасная зона, пострадавшая от неудачного терраформирования, где пользователи смогут выполнять миссии и ловить редких жуков для персонажа Катуласта в обмен на повышение репутации и награды.

Второй локацией выступит гигантский кольцевой город Форнакс, внутри которого разместятся сразу три связанных между собой хаба: Lastbloom Lounge, Manifold 90-BF и Elder Rustgarden. Задания будут естественно перебрасывать игроков из одного района в другой, причём вместо трёх отдельных репутаций все хабы объединит один общий синдикат — детская газета Fornax Informer. Повышая ранг в редакции, Тэнно будут находить улики для детективных расследований и открывать особые сюжетные ролики.

В городе также появится переработанный режим «Шпионаж» с новыми головоломками, паролями и кодами на запоминание, карточная мини-игра с возможностью сразиться как против заведения, так и с другими игроками, а также собственная система усилений за выполнение заказов. В усложнённом режиме «Стальной путь» привычных Аколлитов сменят новые опасные охотники — гигантские вышибалы казино братьев Хокра.

Отдельное внимание разработчики уделили перемещению между тремя городскими хабами. У каждого района будет собственный гараж, а добраться до соседней локации можно двумя способами: поучаствовать в динамичной рельсовой поездке со сбором ресурсов и отстрелом вражеского транспорта или выбрать полностью мирный режим без сражений под названием Night Walk, в котором игрок отправляется на неспешную ночную прогулку от первого лица и выгуливает собаку.