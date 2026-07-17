Руководитель Warframe предупредила создателей игр- сервисов: "Сделайте хорошую игру, пока вас не выгнали"

Креативный директор Warframe Ребекка Форд считает, что разработчикам игр в формате live service нельзя забывать о главном — качестве самого проекта. На фоне недавних событий вокруг Destiny 2 она заявила, что даже успешные многолетние игры остаются зависимыми от решений бизнеса.

В интервью GamesRadar+ во время TennoCon 2026 Форд отметила, что команда Digital Extremes уже 13 лет поддерживает Warframe, однако не воспринимает это достижение как гарантию стабильности. По её словам, разработчики должны учиться как на успехах других студий, так и на ошибках проектов, которые не смогли продолжить развитие.

«Просто постарайся сделать хорошую игру, пока тебя не выгнали», — сказала Форд, подчеркнув сложность работы над долгосрочными проектами с постоянными обновлениями.

Она также прокомментировала ситуацию вокруг Bungie и Destiny 2, отметив, что история этой игры показывает: даже большие вложения, сильное сообщество и годы развития не всегда позволяют команде самостоятельно определить будущее своего проекта. По мнению Форд, в игровой индустрии последнее слово часто остаётся за коммерческими решениями компаний.

При этом Warframe продолжает успешно развиваться. Форд связывает устойчивость проекта с доверием внутри команды и тем, что многие руководители Digital Extremes выросли внутри студии, а не пришли на готовые высокие позиции. По её словам, такой опыт помогает лучше понимать сотрудников и вместе работать над дальнейшим развитием игры.