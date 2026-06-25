TennoCon 2026 обещает стать крупнейшим в истории Warframe - Digital Extremes представила трейлер события

Студия Digital Extremes опубликовала трейлер TennoCon 2026, напомнив игрокам о приближении главного ежегодного события для поклонников Warframe и Soulframe. Мероприятие состоится уже через несколько недель и, по словам разработчиков, станет самым масштабным за всю историю фестиваля.

TennoCon традиционно собирает фанатов Warframe в Лондоне, Онтарио, где команда Digital Extremes рассказывает о будущем игры, показывает новые материалы и делится планами развития проекта. В этом году событие также будет посвящено Soulframe — новой игре студии, которая постепенно приближается к полноценному релизу.

Директор по связям с сообществом Меган Эверетт ранее заявила, что TennoCon 2026 станет крупнейшим выпуском мероприятия. Несмотря на то, что все физические билеты уже распроданы, игроки со всего мира смогут бесплатно следить за трансляциями и участвовать в цифровых активностях.

Одной из главных особенностей станет TennoCon 2026 Relay Experience — специальный синхронный игровой формат, который позволит поклонникам Warframe принять участие в событии непосредственно внутри игры.

Кроме того, 10 июля пройдут конкурс косплея и концерт TennoConcert, во время которых зрители на Twitch и Steam смогут получить эксклюзивные призы. Главная программа TennoCon состоится 11 июля: за просмотр презентаций и демонстраций участники смогут получить внутриигровые награды, включая оружие и варфрейм Меса Прайм.

Для поклонников Warframe мероприятие станет очередной возможностью узнать, в каком направлении будет развиваться одна из самых долгоживущих онлайн-игр последних лет.