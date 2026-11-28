Digital Extremes представила пополнение Prime Access для научно-фантастического кооперативного шутера Warframe. Kullervo Prime получит гладиаторский облик, дробовик Rauta Prime, тяжёлый клинок Vitrica Prime и набор косметических предметов.
Прайм-версия героя возвращается из своей вечной тюрьмы, сохраняя мотивы его истории и получая новое снаряжение. Среди аксессуаров заявлены комплект брони Kotinos Prime и сяндана Laenta Prime.
Kullervo Prime появится 9 декабря.
Че там делать без возможности доната? Мне игра нравится, но тратить месяцы на фарм одного-двух варфреймов бесит. А разрабы однозначно сказали нам нет....