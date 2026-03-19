ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 691 оценка

В Warframe стартует новый боевой пропуск

Offn Offn

Ночная волна «Временные бури» выходит в эфир 8 апреля, дата окончания события пока не сообщается. Игроки смогут получить большое количество наград, в том числе и для Протеи «Каладриус» и Калибана «Орфео».

«Ночная Волна» — это пиратское радио-шоу, которое ведет Ночная Нора, посвященное последним событиям в Изначальной системе. В рамках Ночной Волны вы сможете выполнять ежедневные, еженедельные и постоянные задания, за которые будут выдаваться уникальные награды. Полный список наград предстоящего события представлен ниже.

Награды включают:

  • 150 доверий Микса Норы «Временные бури»
  • Набор Глифов «Бурное время в действие» (Глиф «Протея Каладриус в деле» и Глиф «Калибан Орфео в деле»)
  • Адаптер Мистификатора ближнего боя
  • Скин Лука «Эльфейм»
  • 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
  • Жест «Ронделе»
  • Сандана «Стелфлер»
  • Элементальный Натиск
  • Слоты для оружия
  • Разрез Владеющих Разумом (Мод для Венато)
  • 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
  • Набор из 3 Форм
  • Сигил «Аскрайн»
  • Мистический барьер (x3)
  • Генно-маскирующий набор кубрау «Рассвет»
  • 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
  • Сумдали «Рыцарь»
  • Генно-маскирующий набор кавата «Рассвет»
  • Дешифратор закрытых Модов Разлома
  • Слот варфрейма
  • 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
  • Сигна «Дирэус»
  • Набор брони «Наймор»
  • 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
  • Решение Велокса (Мод для оружия Велокс)
  • Форма «Стойка»
  • Скин глефы «Трейсиенс»
  • Эфемера «Теалтриан»
  • Форма «Умбра»
  • Регалия Эскушон

Как принять участие?

«Ночная Волна» доступна через навигационную консоль Орбитера или радиосканер. В меню Ночной Волны вы сможете отслеживать ваш прогресс, текущие уровни наград и доступные задания.

Мероприятия
4
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
askazanov

И кто в эту каку играет?

niт6iтлист4n

упопнротые канадцы не здаются? интересно а их руководсво здохло от передоза и слезло с герыча?