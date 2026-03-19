В Warframe стартует новый боевой пропуск

Ночная волна «Временные бури» выходит в эфир 8 апреля, дата окончания события пока не сообщается. Игроки смогут получить большое количество наград, в том числе и для Протеи «Каладриус» и Калибана «Орфео».
«Ночная Волна» — это пиратское радио-шоу, которое ведет Ночная Нора, посвященное последним событиям в Изначальной системе. В рамках Ночной Волны вы сможете выполнять ежедневные, еженедельные и постоянные задания, за которые будут выдаваться уникальные награды. Полный список наград предстоящего события представлен ниже.
Награды включают:
- 150 доверий Микса Норы «Временные бури»
- Набор Глифов «Бурное время в действие» (Глиф «Протея Каладриус в деле» и Глиф «Калибан Орфео в деле»)
- Адаптер Мистификатора ближнего боя
- Скин Лука «Эльфейм»
- 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
- Жест «Ронделе»
- Сандана «Стелфлер»
- Элементальный Натиск
- Слоты для оружия
- Разрез Владеющих Разумом (Мод для Венато)
- 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
- Набор из 3 Форм
- Сигил «Аскрайн»
- Мистический барьер (x3)
- Генно-маскирующий набор кубрау «Рассвет»
- 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
- Сумдали «Рыцарь»
- Генно-маскирующий набор кавата «Рассвет»
- Дешифратор закрытых Модов Разлома
- Слот варфрейма
- 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
- Сигна «Дирэус»
- Набор брони «Наймор»
- 50 доверий Микса Норы «Временные бури»
- Решение Велокса (Мод для оружия Велокс)
- Форма «Стойка»
- Скин глефы «Трейсиенс»
- Эфемера «Теалтриан»
- Форма «Умбра»
- Регалия Эскушон
Как принять участие?
«Ночная Волна» доступна через навигационную консоль Орбитера или радиосканер. В меню Ночной Волны вы сможете отслеживать ваш прогресс, текущие уровни наград и доступные задания.
