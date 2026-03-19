В Warframe стартует новый боевой пропуск

Ночная волна «Временные бури» выходит в эфир 8 апреля, дата окончания события пока не сообщается. Игроки смогут получить большое количество наград, в том числе и для Протеи «Каладриус» и Калибана «Орфео».

«Ночная Волна» — это пиратское радио-шоу, которое ведет Ночная Нора, посвященное последним событиям в Изначальной системе. В рамках Ночной Волны вы сможете выполнять ежедневные, еженедельные и постоянные задания, за которые будут выдаваться уникальные награды. Полный список наград предстоящего события представлен ниже.

Спойлер

Награды включают: 150 доверий Микса Норы «Временные бури»

Набор Глифов «Бурное время в действие» (Глиф «Протея Каладриус в деле» и Глиф «Калибан Орфео в деле»)

Адаптер Мистификатора ближнего боя

Скин Лука «Эльфейм»

50 доверий Микса Норы «Временные бури»

Жест «Ронделе»

Сандана «Стелфлер»

Элементальный Натиск

Слоты для оружия

Разрез Владеющих Разумом (Мод для Венато)

50 доверий Микса Норы «Временные бури»

Набор из 3 Форм

Сигил «Аскрайн»

Мистический барьер (x3)

Генно-маскирующий набор кубрау «Рассвет»

50 доверий Микса Норы «Временные бури»

Сумдали «Рыцарь»

Генно-маскирующий набор кавата «Рассвет»

Дешифратор закрытых Модов Разлома

Слот варфрейма

50 доверий Микса Норы «Временные бури»

Сигна «Дирэус»

Набор брони «Наймор»

50 доверий Микса Норы «Временные бури»

Решение Велокса (Мод для оружия Велокс)

Форма «Стойка»

Скин глефы «Трейсиенс»

Эфемера «Теалтриан»

Форма «Умбра»

Регалия Эскушон

Как принять участие?

«Ночная Волна» доступна через навигационную консоль Орбитера или радиосканер. В меню Ночной Волны вы сможете отслеживать ваш прогресс, текущие уровни наград и доступные задания.