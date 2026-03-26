В Warframe вышло обновление "Тенеграф"

Первое обновление Warframe в 2026 году, «Тенеграф», официально вышло на всех платформах! В нем добавлен новый варфрейм — Фолли, а также новый игровой режим Охота Фолли.

Фолли — это варфрейм, использующий чернила для борьбы с врагами. Она сочетает креативность и тактические приемы, что позволяет игрокам создавать «тенеграфы» и превращать их в орудия для сражений. Способности Фолли включают управление чернилами и создание защитных образов, поглощающих урон.

Режим «Охота Фолли» доступен через вход в картину на реле Vesper. В этом режиме вы и ваши союзники собираете краски и сражаетесь с чернильными врагами, избегая ловушек и завершив незаконченные произведения искусства.

Грендель Турбис и Гаус Мото получили новые скины и аксессуары, которые значительно изменяют их внешний вид и игровые характеристики.

Также обновление улучшило старые квесты, добавив визуальные улучшения для Оператора и Скитальца, а также переработало миссию «Пробуждения», улучшив графику, диалоги и музыку.

В рамках Операции: Атраментум, которая начнется 2 апреля, игроки смогут заработать новые и старые награды, восстанавливая потускневшие картины. Событие продлится до 23 апреля и предложит новые испытания для игроков.