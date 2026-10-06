Warframe готовит Icebind - новый режим на шесть игроков, который будут менять по отзывам сообщества

В Warframe в среду стартует Icebind — экспериментальный режим миссий, рассчитанный на команды из шести игроков. Разработчики сразу подчёркивают, что не считают его окончательной версией: дальнейшее развитие механики будет зависеть от отзывов сообщества и собранной статистики. Подробности режима раскрыла креативный директор Ребекка Форд в новом выпуске «Мастерской разработчиков».

Перед началом задания игроки активируют «Криоколокол», после чего получают случайный набор условий. На выбор предлагаются разные типы миссий, локации, противники и модификаторы, а группе даётся 60 секунд, чтобы проголосовать за один из вариантов. Сами задания рассчитаны примерно на 10–15 минут, поэтому каждое прохождение должно заметно отличаться от предыдущего.

Icebind добавляет и специальные ограничения. В одной группе не может быть двух одинаковых варфреймов, самостоятельное возрождение запрещено, а противники могут получить дополнительные усиления или щиты. Это должно заставить участников учитывать состав команды и адаптироваться к условиям конкретного забега.

За завершение миссии игроки гарантированно получают Riven Splicer и другие награды. Дополнительную добычу можно заработать за выполнение до трёх побочных задач прямо во время прохождения.

Показательно, что разработчики рассматривают Icebind как экспериментальную площадку. Команда собирается отдельно анализировать систему формирования групп и другие элементы режима, а следующим крупным изменением должна стать возможность проходить его составом менее шести человек.