Warframe готовится к обновлению "Старый мир": объявлена дата выхода и раскрыты ключевые нововведения

Digital Extremes официально объявила дату выхода La Vecchia Pace — крупного бесплатного обновления Warframe, более известного как «Старый мир». Обновление станет доступно 10 декабря на всех платформах и привнесёт в игру множество новых режимов, навыков и контента, призванных оживить проект спустя 12 лет после его запуска.

Дата релиза была подтверждена в рамках последнего Warframe Devstream, где разработчики представили обширный взгляд на то, что ждёт игроков. Одним из главных нововведений станет режим The Perita Rebellion — сражение на выживание, в котором Тэнно предстоит выдержать 12 минут боя на поле Perita, выполняя задачи для временных усилений. Игроки смогут выбрать одну из пяти школ Focus, чтобы открыть доступ к разрушительным финальным умениям Tauron Strike.

Ещё один новый режим — The Descendia, расширяющий игровые возможности и добавляющий новые механики. Кроме того, в обновлении появится три сложных босса, уникальные награды и новая фракция Anarchs.

Среди ключевых новшеств — 63-й варфрейм Uriel, новый класс оружия Bayonet, а также два Prime-варианта: Gyre Prime и улучшенная версия Voruna Deluxe.

Обновление «Старый мир» станет одним из крупнейших за последние годы и продолжит курс Digital Extremes на поддержание Warframe свежим и динамичным, в том числе на фоне подготовки версии игры для Nintendo Switch 2.