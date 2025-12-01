Warframe готовится к обновлению "Старый мир": объявлена дата выхода и раскрыты ключевые нововведения

Digital Extremes официально объявила дату выхода La Vecchia Pace — крупного бесплатного обновления Warframe, более известного как «Старый мир». Обновление станет доступно 10 декабря на всех платформах и привнесёт в игру множество новых режимов, навыков и контента, призванных оживить проект спустя 12 лет после его запуска.
Дата релиза была подтверждена в рамках последнего Warframe Devstream, где разработчики представили обширный взгляд на то, что ждёт игроков. Одним из главных нововведений станет режим The Perita Rebellion — сражение на выживание, в котором Тэнно предстоит выдержать 12 минут боя на поле Perita, выполняя задачи для временных усилений. Игроки смогут выбрать одну из пяти школ Focus, чтобы открыть доступ к разрушительным финальным умениям Tauron Strike.
Ещё один новый режим — The Descendia, расширяющий игровые возможности и добавляющий новые механики. Кроме того, в обновлении появится три сложных босса, уникальные награды и новая фракция Anarchs.
Среди ключевых новшеств — 63-й варфрейм Uriel, новый класс оружия Bayonet, а также два Prime-варианта: Gyre Prime и улучшенная версия Voruna Deluxe.
Обновление «Старый мир» станет одним из крупнейших за последние годы и продолжит курс Digital Extremes на поддержание Warframe свежим и динамичным, в том числе на фоне подготовки версии игры для Nintendo Switch 2.
Ещё больше гринда и поверхностных механик богу гринда и поверхностных механик!
за счет взаимопомощи и торговли между игроками игровой валютой .80% гринда можно не делать а наслаждаться миссиями и сюжетом . к тому же много оружия и сборок годами актуальны . не надо каждые пол года все перекачивать .
АГА ЩА БЫ О ВЗАИМОПОМОЩИ И ТОРГОВЛЕ ГОВОРИТЬ КОГДА ИГРА СЛОМОНА БЛАГОДАРЯ КОМУТО. хз вроде билды меняются и топ пухи тоже
Можно ничего не гриндить, просто фармить нужное по 5 раз в миссии, потом собирать 12 часов часть варфрейма, а после - ставить сборку на 72 часа. Никаких ограничений нет, угу.
"а также два Prime-варианта: Gyre Prime и улучшенная версия Voruna Deluxe"
Кто у вас статьи пишет?