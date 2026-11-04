Warframe отправится в систему Тау уже в декабре: обновление добавит новый регион и 67-го варфрейма

Digital Extremes объявила, что масштабное обновление Warframe, посвящённое освоению системы Тау, выйдет в декабре. Разработчики называют его крупнейшим за всю историю игры. Игроков ждут новые территории, миссии и 67-й варфрейм по имени Бриско, а знакомство с системой Тау станет началом дальнейшего расширения Звёздной карты.

Одним из центральных нововведений станет возможность исследовать новый регион космоса, не покидая при этом Изначальную систему. В декабре пользователям откроют управляемый мафией кольцевой город Форнакс и пустоши Периты. Разработчики также обещают расширять доступную территорию в последующих обновлениях, поэтому декабрьский релиз станет лишь первым этапом освоения Тау.

Главным новым персонажем станет Бриско — 67-й варфрейм, выполненный в образе уставшего детектива из нуарного фильма. Его внутренний монолог озвучил Мэтт Мерсер. В распоряжении героя окажутся набор боевых способностей, верная гончая, кулачное оружие «Дождь и Свет» и пистолет «Ядрокол». Судя по описанию, Бриско предложит необычную для игры стилистику, вдохновлённую криминальными историями и уличным правосудием.

Вместе с ним появится новый тип премиальной кастомизации — скин «Химера». Он позволит переключаться между обычным обликом варфрейма и альтернативной формой, наделённой чертами Владеющих Разумом. У каждого варианта предусмотрены собственные голосовые реплики. По принципу работы новинка напоминает протофреймов, но станет отдельным направлением косметических улучшений.

Вторая новая локация, Перита, представляет собой пустошь, пережившую масштабные экологические изменения после событий «Стародавнего Мира». Когда-то процветавшая территория превратилась во враждебную пустыню, где обитают враждующие кланы Дазаннахов. Последний непокорённый клан оказался на грани исчезновения, и его судьба теперь зависит от помощи Тэнно. За поддержкой к древним противникам обращается Катуласт, юный сын главы клана.

Таким образом, декабрьское обновление не просто добавит несколько новых миссий, а откроет для Warframe целый регион с собственными территориями и сюжетными конфликтами. При этом разработчики пока обозначили лишь первые направления исследования Тау: дальнейшее развитие Звёздной карты запланировано на будущие обновления.