Warframe получила обновление Iceblade of Narin - с новым варфреймом Нарин и переработкой Банши

Digital Extremes выпустила обновление Iceblade of Narin для Warframe. Оно посвящено ледяной тематике, возвращению к старому контенту и ряду важных новинок.

Главное пополнение — Нарин, 66-й по счёту варфрейм. Это первый персонаж ледяного типа со времён Фрост, поэтому обновление не просто расширяет ростер, а добавляет новую полноценную стихийную роль. Нарин — танцовщица с рапирой, владеющая льдом и способная защищаться так же искусно, как и наносить стремительные удары. Её фирменное оружие — лук Нунчаса и парные пистолеты «Аксондол».

Патч также добавил Цитрину Прайм и долгожданную переработку способностей Банши. Теперь её умения активируются на ходу, базовый «Акустический удар» сразу срезает врагам броню, а «Сонар» полноценно подсвечивает уязвимые зоны, позволяя быстрее заряжать оружие Инкарнон. В честь события разработчики бесплатно дарят базовую версию Банши всем, кто зайдёт в игру до 7 октября, независимо от Ранга мастерства и опыта. Также доступны коллекции Банши «Тренодия» и Корвекса «Базилика».

Не весь запланированный контент добрался до релиза вовремя. Шестиместный режим «Ледяное Сопротивление» должен был выйти одновременно с Iceblade of Narin, но его отложили ради дополнительной полировки. По словам Ребекки Форд, режим станет доступен в ближайшие недели, ориентировочно в период с 23 сентября по 15 октября.