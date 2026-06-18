Warframe получила сюжетное обновление Constellations: новый Warframe, продолжение истории Сталкера и свежие миссии

Digital Extremes выпустила крупное бесплатное обновление Jade Shadows: Constellations для Warframe. Новая сюжетная глава уже стала доступна на всех платформах и продолжает историю Сталкера и его сына, начатую в предыдущем обновлении Jade Shadows.

В центре нового квеста оказался конфликт между Сириусом и Орионом — двумя версиями одного существа из разных временных линий. Игрокам предстоит вмешаться в их противостояние и узнать дальнейшую судьбу семьи Сталкера. По словам разработчиков, сюжет вдохновлён драматичными сёнэн-аниме и одновременно затрагивает тему отцовства.

Одной из главных особенностей обновления стал 65-й Warframe — Сириус и Орион. Персонаж позволяет переключаться между двумя боевыми формами прямо во время сражений. Каждая из них обладает собственным набором способностей: Сириус делает ставку на поддержку союзников и контроль поля боя, тогда как Орион использует разрушительные атаки и манипулирует гравитацией.

После завершения сюжетной линии игроки смогут выбрать союзника среди новых Protoframe — Рёку и Вены — а также принять участие в новых миссиях Railjack в секторе Uranus Proxima. В обновлении появились дополнительные космические сражения, новые награды и возможность расширить экипаж собственного корабля.

Одновременно с выходом Constellations стартовал набор Styanax Prime Access. В игру также добавили новое оружие, косметические предметы, альтернативные облики персонажей, пять новых Incarnon-версий вооружения и переработки некоторых способностей.

Для Digital Extremes это одно из крупнейших обновлений первой половины 2026 года. Однако на этом планы студии не заканчиваются: уже 10–11 июля пройдёт TennoCon 2026, где разработчики обещают поделиться подробностями о будущем Warframe и представить следующие крупные анонсы.