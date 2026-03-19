ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warframe 20.03.2013
8 1 691 оценка

Warframe празднует 13-ю годовщину

Offn Offn

Warframe отмечает свой 13-летний юбилей, и мы приглашаем вас присоединиться к празднику! С 13 марта по 8 мая вас ждут особенные события, включая еженедельные Сигналы Тревог, новые и возвращающиеся награды, а также подарки в честь юбилея игры.

Сигналы Тревог и награды

Каждую неделю до 8 мая будут доступны уникальные Сигналы Тревог, включая их Элитные варианты. Собирать награды можно по следующим неделям:

Неделя 1

Когда: с 13 марта 11:00 до 20 марта 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Скин Экскалибура «Декс»
  • Фигурка «Экскалибур Декс»
  • Элитный Сигнал Тревоги: Адаптер Эксилус для оружия

Неделя 2

Когда: с 20 марта 11:00 до 27 марта 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Декс Сибарис + Слот для оружия
  • Глиф «Экскалибур Декс»

Неделя 3

Когда: с 27 марта 11:00 до 3 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Скин Рино «Декс»
  • Фигурка Рино «Декс»
  • Элитный Сигнал Тревоги: Катализатор Орокин

Неделя 4

Когда: с 3 апреля 11:00 до 10 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Скин Лисета «Декс»
  • Декс Дакра + Слот для оружия

Неделя 5

Когда: с 10 апреля 11:00 до 17 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Броня «Декс Раксака» + Генетический Код Кавата
  • Эфемера «Декс»
  • Элитный Сигнал Тревоги: Адаптер Мистификатора Основного Оружия

Неделя 6

Когда: с 17 апреля 11:00 до 24 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Декс Никана + Слот для оружия
  • Сандана «Декс Нучали»

Неделя 7

Когда: с 24 апреля 11:00 до 1 мая 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Скин Висп «Декс»
  • Скин оператора и скитальца «Декс»
  • Элитный Сигнал Тревоги: Чертёж формы Умбра

Неделя 8

Когда: с 1 мая 11:00 до 8 мая 10:59 (по восточному времени)

Награды:

  • Декс Фурис + Слот для оружия
  • Цветовая палитра «Декс»

Выходные ускорения

Не пропустите специальные выходные бонусы, которые будут доступны несколько раз:

Выходные №1 - Двойной синтез

Когда: с 20 марта 11:00 до 23 марта 11:00 (по восточному времени)

Выходные №2 - Удвоенные кредиты

Когда: с 3 апреля 11:00 до 6 апреля 11:00 (по восточному времени)

Выходные №3 - Двойной синтез

Когда: с 17 апреля 11:00 до 20 апреля 11:00 (по восточному времени)

Выходные №4 - Удвоенные кредиты

Когда: с 1 мая 11:00 до 4 мая 11:00 (по восточному времени)

Не упустите шанс собрать уникальные награды и присоединиться к юбилейному празднованию Warframe!

Спойлер

Мероприятия
3
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий