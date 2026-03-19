Warframe празднует 13-ю годовщину

Warframe отмечает свой 13-летний юбилей, и мы приглашаем вас присоединиться к празднику! С 13 марта по 8 мая вас ждут особенные события, включая еженедельные Сигналы Тревог, новые и возвращающиеся награды, а также подарки в честь юбилея игры.

Сигналы Тревог и награды

Каждую неделю до 8 мая будут доступны уникальные Сигналы Тревог, включая их Элитные варианты. Собирать награды можно по следующим неделям:

Неделя 1

Когда: с 13 марта 11:00 до 20 марта 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Скин Экскалибура «Декс»

Фигурка «Экскалибур Декс»

Элитный Сигнал Тревоги: Адаптер Эксилус для оружия

Неделя 2

Когда: с 20 марта 11:00 до 27 марта 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Декс Сибарис + Слот для оружия

Глиф «Экскалибур Декс»

Неделя 3

Когда: с 27 марта 11:00 до 3 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Скин Рино «Декс»

Фигурка Рино «Декс»

Элитный Сигнал Тревоги: Катализатор Орокин

Неделя 4

Когда: с 3 апреля 11:00 до 10 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Скин Лисета «Декс»

Декс Дакра + Слот для оружия

Неделя 5

Когда: с 10 апреля 11:00 до 17 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Броня «Декс Раксака» + Генетический Код Кавата

Эфемера «Декс»

Элитный Сигнал Тревоги: Адаптер Мистификатора Основного Оружия

Неделя 6

Когда: с 17 апреля 11:00 до 24 апреля 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Декс Никана + Слот для оружия

Сандана «Декс Нучали»

Неделя 7

Когда: с 24 апреля 11:00 до 1 мая 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Скин Висп «Декс»

Скин оператора и скитальца «Декс»

Элитный Сигнал Тревоги: Чертёж формы Умбра

Неделя 8

Когда: с 1 мая 11:00 до 8 мая 10:59 (по восточному времени)

Награды:

Декс Фурис + Слот для оружия

Цветовая палитра «Декс»

Выходные ускорения

Не пропустите специальные выходные бонусы, которые будут доступны несколько раз:

Выходные №1 - Двойной синтез

Когда: с 20 марта 11:00 до 23 марта 11:00 (по восточному времени)

Выходные №2 - Удвоенные кредиты

Когда: с 3 апреля 11:00 до 6 апреля 11:00 (по восточному времени)

Выходные №3 - Двойной синтез

Когда: с 17 апреля 11:00 до 20 апреля 11:00 (по восточному времени)

Выходные №4 - Удвоенные кредиты

Когда: с 1 мая 11:00 до 4 мая 11:00 (по восточному времени)

Не упустите шанс собрать уникальные награды и присоединиться к юбилейному празднованию Warframe!

