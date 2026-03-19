Warframe празднует 13-ю годовщину

Warframe отмечает свой 13-летний юбилей, и мы приглашаем вас присоединиться к празднику! С 13 марта по 8 мая вас ждут особенные события, включая еженедельные Сигналы Тревог, новые и возвращающиеся награды, а также подарки в честь юбилея игры.
Сигналы Тревог и награды
Каждую неделю до 8 мая будут доступны уникальные Сигналы Тревог, включая их Элитные варианты. Собирать награды можно по следующим неделям:
Неделя 1
Когда: с 13 марта 11:00 до 20 марта 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Скин Экскалибура «Декс»
- Фигурка «Экскалибур Декс»
- Элитный Сигнал Тревоги: Адаптер Эксилус для оружия
Неделя 2
Когда: с 20 марта 11:00 до 27 марта 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Декс Сибарис + Слот для оружия
- Глиф «Экскалибур Декс»
Неделя 3
Когда: с 27 марта 11:00 до 3 апреля 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Скин Рино «Декс»
- Фигурка Рино «Декс»
- Элитный Сигнал Тревоги: Катализатор Орокин
Неделя 4
Когда: с 3 апреля 11:00 до 10 апреля 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Скин Лисета «Декс»
- Декс Дакра + Слот для оружия
Неделя 5
Когда: с 10 апреля 11:00 до 17 апреля 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Броня «Декс Раксака» + Генетический Код Кавата
- Эфемера «Декс»
- Элитный Сигнал Тревоги: Адаптер Мистификатора Основного Оружия
Неделя 6
Когда: с 17 апреля 11:00 до 24 апреля 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Декс Никана + Слот для оружия
- Сандана «Декс Нучали»
Неделя 7
Когда: с 24 апреля 11:00 до 1 мая 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Скин Висп «Декс»
- Скин оператора и скитальца «Декс»
- Элитный Сигнал Тревоги: Чертёж формы Умбра
Неделя 8
Когда: с 1 мая 11:00 до 8 мая 10:59 (по восточному времени)
Награды:
- Декс Фурис + Слот для оружия
- Цветовая палитра «Декс»
Выходные ускорения
Не пропустите специальные выходные бонусы, которые будут доступны несколько раз:
Выходные №1 - Двойной синтез
Когда: с 20 марта 11:00 до 23 марта 11:00 (по восточному времени)
Выходные №2 - Удвоенные кредиты
Когда: с 3 апреля 11:00 до 6 апреля 11:00 (по восточному времени)
Выходные №3 - Двойной синтез
Когда: с 17 апреля 11:00 до 20 апреля 11:00 (по восточному времени)
Выходные №4 - Удвоенные кредиты
Когда: с 1 мая 11:00 до 4 мая 11:00 (по восточному времени)
Не упустите шанс собрать уникальные награды и присоединиться к юбилейному празднованию Warframe!
