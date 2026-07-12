Warframe впервые отправится в систему Тау - Digital Extremes показала трейлер нового масштабного дополнения

На TennoCon 2026 студия Digital Extremes представила дебютный трейлер Warframe: Tau — следующей крупной сюжетной главы, которая впервые позволит игрокам покинуть систему Истока и отправиться в систему Тау.

События развернутся в Форнаксе — огромном городе-кольце, когда-то построенном Разумными. После войны он превратился в мрачный мегаполис, где бесконечный чёрный дождь сводит жителей с ума, а обитатели трущоб ищут спасение в изменяющем сознание веществе Bloom.

По сюжету Тэнно встретятся с Альбрехтом Энтрати, который отправляет нового варфрейма Бриско под прикрытием в преступный мир города, чтобы предотвратить его окончательное падение. Разработчики описывают героя как Warframe с внутренним монологом и эстетикой нуарных детективов.

Вместе с анонсом Digital Extremes подтвердила, что Warframe: Tau выйдет позже в 2026 году и станет одной из самых масштабных сюжетных глав в истории игры, открыв совершенно новую звёздную систему для исследования.