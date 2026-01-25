Warframe выйдет на Android в феврале

Студия Digital Extremes объявила, что кооперативный экшен Warframe доберется до устройств под управлением Android уже совсем скоро. Релиз состоится 18 февраля. Страница игры в цифровом магазине Google Play открыта давно — можно оформить предрегистрацию.

Warframe на Android не будет отличаться от версий на других платформах. Игроков ждет весь выпущенный контент, а также поддержка кроссплея и кросспрогресса. Запустить игру получится на гаджете с Android 12 и выше, а также объемом ОЗУ не ниже 4 ГБ.

Warframe на Android также будет поддерживать игру при помощи геймпада — подойдут в том числе контроллеры от PlayStation и Xbox. Поддержки клавиатуры и мыши на запуске не будет. Появится ли она в будущем, неизвестно.

В декабре 2025-го для Warframe вышло обновление «Стародавний Мир». В нем представлена сюжетная линия, посвященная конфликту Орокин с Владеющими Разумом. Также в игру добавили 63-го варфрейма по имени Уриэль — он управляет пламенем и призывает существ.