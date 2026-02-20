ЧАТ ИГРЫ
Warframe 20.03.2013
Экшен, Мультиплеер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив
8 1 683 оценки

Warframe вышла на Android - игра доступна в России бесплатно

Solstice Solstice

Студия Digital Extremes, разработчик популярного экшен-шутера Warframe, запустила глобальную версию игры на платформу Android. Тайтл стал доступен для скачивания через Google Play — в том числе в российском сегменте магазина. Проект является бесплатным с полной поддержкой русского языка.

Ключевые особенности мобильной версии включают в себя кросс-платформенные сохранения, оптимизированное управление и бонусный набор “Кумулюс”, доступный до 4 марта 2026 года. Помимо этого новые игроки получат награду после выполнения задания “Пробуждение”, а “старички” — после настройки кросс-сохранения.

Технические требования для “комфортной игры” на Android:

  • Устройство с Android 12 или новее (64-битная система);
  • Не менее 4 ГБ оперативной памяти;
  • Стабильное интернет-соединение.

Warframe — это бесплатная многопользовательская онлайн-игра в жанре action/RPG от студии Digital Extremes. Игроки выступают в роли Тэнно — древних воинов, управляющих боевыми экзоскелетами [варфреймами] с уникальными способностями. Действие разворачивается в научно-фантастической Изначальной Системе: пользователям предстоит сражаться с враждебными фракциями, выполнять миссии и развивать персонажа. Игра доступна на ПК, консолях и мобильных устройствах [iOS, Android] с кросс-платформенным прогрессом.

