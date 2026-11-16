Китайская независимая студия Eastern Green ведет разработку масштабного гибрида экшена, ролевой игры и тактической стратегии Warfront: Three Kingdoms, который профильная пресса и игроки уже окрестили китайским ответом Mount & Blade. Проект создается на базе движка Unreal Engine и посвящен событиям конца эпохи Восточной Хань и периода Троецарствия. На странице игры в Steam указано, что пользователь начнет путь в роли безымянного рядового бойца, которому предстоит собрать собственную армию, укрепить влияние и объединить раздробленную Поднебесную под своей властью.

Геймплейный трейлер демонстрирует сочетание кинематографичных сцен и переключения между разными боевыми режимами. В показанном ролике воссоздано столкновение Гуань Юя и Гуань Пина с генералом Пан Дэ при Фаньчэне, а также последующее предательство Восточного У и трагическая оборона Майчэна. Игроки могут лично вступать в схватки верхом на коне или в пешем строю с камерой за спиной, участвуя в дуэлях 1 на 1 прямо перед вражескими шеренгами и прорубая дорогу сквозь плотные построения пехоты.

Боевая система Warfront: Three Kingdoms опирается на атаки с 4 направлений, связки приемов и зональное повреждение моделей. Коллизии тел разделены на 3 ключевые области - голову, туловище и конечности, причем во время боя интерфейс в реальном времени фиксирует точный урон по каждой из них. При столкновении крупных армий предусмотрена возможность мгновенно поднять камеру вверх и перейти в тактический режим в духе Total War, чтобы выделять отряды рамкой и задавать маршруты атаки для авангарда, центра и флангов.

Помимо сражений, разработчики обещают полноценную стратегическую песочницу на глобальной карте. Пользователям позволят нанимать войска, закупать боевых скакунов, заключать браки, заводить детей, приносить клятвы побратимства и основывать собственные фракции для борьбы с известными полководцами за контроль над Центральными равнинами. Согласно описанию в Steam, проект также получит поддержку пользовательских модификаций, хотя на старте будет ориентирован исключительно на одиночное прохождение.

За вывеской Eastern Green стоит команда из 5 человек, ранее выпустившая стратегию Ancient Warfare: The Han Dynasty под именем Bamboo Games. Когда проект только представили публике, часть китайского сообщества резко раскритиковала студию, посчитав, что авторы бросили недоработанную прошлую игру ради новой разработки. В ответ продюсер проекта объяснил смену курса техническими ограничениями, после чего студия все же довела предыдущую стратегию до версии 1.0, но продолжила делать ставку на новый экшен.

Предыдущая игра не смогла вовремя выйти из раннего доступа действительно из-за нехватки людей и слишком старого движка. Мастерская из 5 человек просто не вытягивает работу на древней версии движка 2018 года - приходится выбирать что-то одно. Но мы не из тех, кто бросает игроков, и обязательно подготовим для старых поклонников бандл или большую скидку.

- продюсер студии Eastern Green под ником Youxi Zhuzi

Недавно разработчики провели дебютный офлайн-показ демоверсии на фестивале в Гуанчжоу, где посетители положительно оценили визуальные улучшения и обновленный игровой процесс.

Точная дата выхода Warfront: Three Kingdoms пока не объявлена, а профиль проекта в Steam насчитывает всего 178 подписчиков. Из доступных языков заявлены только английский и китайский - поддержка русского языка на данный момент отсутствует. Примечательно также, что в опубликованных системных требованиях рядом с видеокартами уровня GTX 1060 и RTX 3060 и требованием 50 ГБ на диске разработчики по ошибке указали 16 МБ и 32 МБ оперативной памяти вместо гигабайт.