Стратегия в кармане: Wargroove 2 выходит на Android и iOS уже в июле

Любимая поклонниками тактическая стратегия Wargroove 2 готова отправиться в новый поход — на этот раз в формате Pocket Edition для мобильных устройств. Разработчики из Chucklefish объявили, что игра выйдет на iOS и Android уже 30 июля, а стоимость составит 6,99 евро в App Store и Google Play. Об этом стало известно из свежего трейлера, в котором также показали адаптированный под сенсорное управление интерфейс.

Оригинальная Wargroove 2 вышла осенью 2023 года на ПК и Nintendo Switch, а позже добралась и до Xbox, включая подписку Game Pass. Продолжая дух Advance Wars, вторая часть предлагает глубокую пошаговую стратегию, где каждое действие имеет значение. Здесь важно не только правильно передвигать юниты по клеткам, но и учитывать их особенности: одни эффективны против пехоты, другие — против техники, третьи — в защите. Вдобавок к этому у каждого командира есть особые способности, способные переломить ход боя.

Мобильная версия игры обещает сохранить все механики оригинала, добавив удобное управление для экранов смартфонов. Игроков ждет насыщенная кампания, соревновательный мультиплеер и высокий уровень сложности, требующий тактической гибкости.