В новом геймплейном трейлере пошаговой тактической игры Wargroove 2 назвали дату выхода ©

В ходе недавнего Nintendo Direct компании Chucklefish и Robotality продемонстрировали новый геймплей грядущей пошаговой тактической игры Wargroove 2. Из трейлера также стало известно, что игра выйдет на ПК и Nintendo Switch 5 октября.

Как можно догадаться из названия, Wargroove 2 является продолжением вышедшей в 2019 году тактической игры Wargroove. В Wargroove 2, действие которой разворачивается спустя три года после событий оригинальной игры, появится множество новых персонажей, а также три кампании.

Одной из ключевых особенностей Wargroove 2 является новый режим Conquest, представляющий собой, по сути, ролевую игру, в которой игрокам предстоит сражаться за мировое господство. Игроки смогут выбрать командира и стартовую армию, а также сражения, в которых им предстоит участвовать.

В Wargroove 2 вернутся режимы совместной игры для четырех игроков и Versus, а также появится набор для создания кампаний, который позволит игрокам создавать собственные кампании с оригинальными сюжетами и делиться ими.