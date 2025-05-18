Пошаговую стратегию Warhammer 40,000: Armageddon снимают с продажи в Steam

Пошаговая стратегия Warhammer 40,000: Armageddon исчезнет из Steam 19 мая 2025 года. После этой даты ни сама игра, ни её дополнения больше не будут доступны для покупки. Разработчики поблагодарили сообщество и подчеркнули, что у тех, кто уже приобрёл игру, она навсегда останется в библиотеке.

Armageddon — это гекс-стратегия с насыщенным сюжетом, где игрок возглавляет силы Стального легиона и космических десантников, защищая планету от орков в более чем 30 миссиях. В кампании участвуют знаковые герои вселенной Warhammer 40,000 — комиссар Яррик и командир Данте. Основные войска можно переносить между сценариями, развивая и улучшая их.

В честь снятия игры с продажи стартовала финальная распродажа. Это последний шанс пополнить коллекцию фаната Warhammer и сохранить культовую стратегию у себя навсегда.