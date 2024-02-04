Аддон T'au для Warhammer 40 000: Battlesector выходит 15 февраля

Warhammer 40 000: Battlesector, пошаговая стратегия, где вы командуете элитными космическими десантниками в мрачной вселенной 40K, представляет новую фракцию в своем дополнении. К уже добавленным Сестрам Битвы, Некронам, Оркам и Демонам Кхорна присоединяются Тау - инопланетные существа из техно-готской вселенной.

Армия Тау в Battlesector представляет разнообразие боевых костюмов, включая замаскированный XV95 Ghostkeel, высоко экранированный XV104 Riptide и обнаруживающий уязвимости XV88 Broadside. В их арсенале также присутствуют командные боевые костюмы "Кризис" XV8 и хитрые боевые костюмы-невидимки XV25.

Как и другие фракции DLC Battlesector, Тау будут доступны для игры в режимах захвата и орды, а также в многопользовательском режиме, хотя одиночная кампания отсутствует. Это может оказаться разочарованием для поклонников захватывающего сюжета основной игры, однако, возможно, мы увидим продолжение в будущем. DLC T'au станет доступным с 15 февраля на платформах Steam, GOG и Epic.