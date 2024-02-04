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Warhammer 40,000: Battlesector 22.07.2021
Стратегия, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
6.8 84 оценки

Аддон T'au для Warhammer 40 000: Battlesector выходит 15 февраля

KAMA33
Новости

Warhammer 40 000: Battlesector, пошаговая стратегия, где вы командуете элитными космическими десантниками в мрачной вселенной 40K, представляет новую фракцию в своем дополнении. К уже добавленным Сестрам Битвы, Некронам, Оркам и Демонам Кхорна присоединяются Тау - инопланетные существа из техно-готской вселенной.

Армия Тау в Battlesector представляет разнообразие боевых костюмов, включая замаскированный XV95 Ghostkeel, высоко экранированный XV104 Riptide и обнаруживающий уязвимости XV88 Broadside. В их арсенале также присутствуют командные боевые костюмы "Кризис" XV8 и хитрые боевые костюмы-невидимки XV25.

Как и другие фракции DLC Battlesector, Тау будут доступны для игры в режимах захвата и орды, а также в многопользовательском режиме, хотя одиночная кампания отсутствует. Это может оказаться разочарованием для поклонников захватывающего сюжета основной игры, однако, возможно, мы увидим продолжение в будущем. DLC T'au станет доступным с 15 февраля на платформах Steam, GOG и Epic.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Xndr DeKoz

хоть бы скрин с тау взял со своих же ссылок

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Айлейдский лич Безмолвия

Для меня лично, хорошо что Т'ау будет, а с одиночной кампаний можно и обойтись.

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