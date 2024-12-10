Новое дополнение для Warhammer 40,000: Battlesector добавляет Имперскую Гвардию

Во время Slitherine Next этого года был выпущен новый DLC Astra Militarum для Warhammer 40,000: Battlesector ПК, PlayStation и Xbox. Восьмой DLC добавляет шестнадцать отрядов, доступных для защиты и сражений за Императора.

Астра Милитарум являются основой мощи Империума: огромная, верная и единая боевая сила, не имеющая себе равных во всей галактике. Известные своей подавляющей численностью, грозной огневой мощью и нерушимой преданностью Императору, Астра Милитарум олицетворяют силу Империума на поле боя.