В Warhammer 40,000: Battlesector добавили новую расу Тау

Тау — последняя фракция, вышедшая на поле битвы в популярной пошаговой стратегии Slitherine и Black Lab Games — Warhammer 40,000: Battlesector. Технологически продвинутая раса прибыла, чтобы распространить Высшее Благо по всей галактике с 14 новыми юнитами, за которые можно играть в динамичных кампаниях, стычках и в многопользовательском режиме.

Специализируясь на дальнобойном оружии, Тау имеют разнообразный выбор типов юнитов, которые используют свое технологическое мастерство для достижения преимущества. Используя свои высокотехнологичные датчики, боевой костюм XV88 Broadside может точно определить слабые места противника, которые можно легко использовать. Боевые костюмы-невидимки XV25 могут легко сливаться с окружающей средой, нанося удары по врагам, а грозная команда боевых костюмов XV8 Crisis имеет доступ к разнообразному разрушительному оружию.

Каждый из этих юнитов отличается уникальными, тщательно продуманными моделями и уникальными особыми способностями. Кроме того, игроки могут получить доступ к совершенно новым способностям штаба, которые принесут пользу всей фракции. К ним относятся «Ракетный удар Искателя», «Удар Манты» и «Орбитальный ионный луч».

Одновременно с выпуском дополнения «Тау» выходит новый бесплатный редактор карт. Используя простой в использовании внутриигровой инструмент, игроки могут создавать свои собственные карты и делиться ими со всем миром через кроссплатформенную систему загрузки. Все карты, созданные игроками, будут доступны для использования в стычках, сетевой игре и в динамической кампании «Планетарное превосходство». Редактор карт уже доступен на ПК, а творения можно загрузить на всех платформах.

Дополнение Warhammer 40,000: Battlesector - T'au доступно на ПК, Xbox и PlayStation.