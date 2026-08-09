Warhammer 40,000: Battlesector представила план будущих обновлений, включая новое сюжетное DLC

Пошаговая стратегия Battlesector от Slitherine по вселенной Warhammer 40K стартовала с кампании, где вы могли играть за готических Кровавых Ангелов против био-ужасных тиранидов. За этим последовали DLC, добавившие другие игровые фракции для многопользовательского и других режимов, оставив игроков в ожидании новых сюжетных кампаний для одиночной игры.

С выходом DLC Deeds of the Fallen в начале этого года игроки наконец-то получили желаемое — сюжетную кампанию из 12 миссий, где можно играть за монахинь с оружием из Сестер Битвы, противостоящих зеленой волне орков. И это не последняя кампания, как сообщила Slitherine в обновленной дорожной карте.

После бесплатного обновления в октябре, предположительно включающего в себя дополнительные патчи балансировки и улучшения качества жизни, которые Battlesector получала с момента запуска, выход нового сюжетного DLC запланирован на «четвертый квартал 2026 года». За этим последует еще одно бесплатное обновление в первом квартале 2027 года, а затем еще одно DLC с новой фракцией во втором квартале.

Игра хорошо поддерживается с момента запуска, и в обновлениях добавлены совершенно новые режимы: Daemonic Incursion, Planetary Supremacy и roguelite-режим Crusade, который только что достиг версии 1.0.