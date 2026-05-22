Warhammer 40,000: Battlesector усиливает Империум - Ультрамарины и крупное обновление режима "Поход"

В Warhammer 40,000: Battlesector вышло новое дополнение Ultramarines, и вместе с ним игра получила заметный апгрейд, который делает её ещё ближе к полноценной стратегической «песочнице» во вселенной Warhammer 40,000.

Теперь в бой официально вступают Ультрамарины — один из самых узнаваемых орденов Космодесанта. Для фанатов это почти гарантированный повод вернуться в игру: классическая «синяя элита» Империума всегда воспринимается как эталон дисциплины и силы. Но куда важнее даже не DLC, а бесплатное обновление, которое серьёзно переработало режим «Поход».

Рогалик-кампания получила версию 1.0 и теперь предлагает три варианта длины прохождения. Карта разделена на зоны с разными условиями и бонусами, а стартовый лимит в 1000 очков позволяет гибко собрать армию под собственный стиль игры. По сути, режим стал ближе к полноценной стратегической кампании, а не просто набору случайных боёв.

В итоге Battlesector делает то, что у серии получается лучше всего — аккуратно расширяет тактическую глубину, не ломая базовую формулу. И хотя это не революция, обновление выглядит как уверенный шаг к тому, чтобы игра оставалась актуальной для поклонников настольной логики Warhammer ещё долго.