Ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun получает бесплатное обновление и дополнение с новыми уровнями

Разработчики из студии Auroch Digital продолжают доказывать игрокам, что они действительно прислушиваются к отзывам по игре Warhammer 40,000: Boltgun. Чтобы отблагодарить сообщество фанатов, авторы выпустили для ретро-шутера новое обновление с внушительным списком исправлений и улучшений игрового процесса. Кроме этого, игроки совершенно бесплатно получат доступ к новому режиму "Орда", а для особых ценителей состоялся релиз платного дополнения Forges of Corruption.

С помощью нового DLC для Warhammer 40,000: Boltgun игроки смогут погрузиться в сюжетную историю с 5 разнообразными уровнями, вдохновленными мрачной вселенной Вархаммера 40 000.

Исследуйте новые места и не позволяйте порче Хаоса поглотить мир Грайи! Сразитесь с новыми врагами: чудовищным Хельбрутом, вооружённым тяжёлым оружием Хаоса, и злобными молниеносными когтями Терминатора. Уничтожьте их с помощью нового оружия: испепелите орды еретиков с помощью Мультимельты или уничтожьте их с помощью ракетной установки.

Бесплатное обновление для шутера добавляет режим "Орда" с 4 уровнями сложности и уникальными достижениями. Также в игре добавлено руководство по навигации, которое поможет вам перемещаться по уровням в игре.