Ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun получает бесплатное обновление и дополнение с новыми уровнями

Разработчики из студии Auroch Digital продолжают доказывать игрокам, что они действительно прислушиваются к отзывам по игре Warhammer 40,000: Boltgun. Чтобы отблагодарить сообщество фанатов, авторы выпустили для ретро-шутера новое обновление с внушительным списком исправлений и улучшений игрового процесса. Кроме этого, игроки совершенно бесплатно получат доступ к новому режиму "Орда", а для особых ценителей состоялся релиз платного дополнения Forges of Corruption.
С помощью нового DLC для Warhammer 40,000: Boltgun игроки смогут погрузиться в сюжетную историю с 5 разнообразными уровнями, вдохновленными мрачной вселенной Вархаммера 40 000.
Исследуйте новые места и не позволяйте порче Хаоса поглотить мир Грайи! Сразитесь с новыми врагами: чудовищным Хельбрутом, вооружённым тяжёлым оружием Хаоса, и злобными молниеносными когтями Терминатора. Уничтожьте их с помощью нового оружия: испепелите орды еретиков с помощью Мультимельты или уничтожьте их с помощью ракетной установки.
Бесплатное обновление для шутера добавляет режим "Орда" с 4 уровнями сложности и уникальными достижениями. Также в игре добавлено руководство по навигации, которое поможет вам перемещаться по уровням в игре.
Warhammer уже не тот
зря, по факту это единственная стрелялка от 1го лица в этом сеттинге
причем в плюс можно записать звук и реально ощущение, что это не человек, а цх метровая тушка в тяжелом скафандре
Ну это дум, для меня Ваха 40к это др**во с рпг элементами, до сих пор жду в стиле Kotor и da origins ну или хотя бы в стиле Dow 1,2
Не это не то, тот Вархаммер это купить набор, склеить его (красить не обязательно, но желательно) выучить правила, и пойти в клуб играть. Вот это настоящий Вархаммер