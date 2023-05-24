Судя по отзывам в Steam, геймеры в восторге от Warhammer 40,000: Boltgun ©

Вчера вечером состоялся запуск брутального ретро-шутера Warhammer 40,000: Boltgun. И игру приняли теплее, чем можно было ожидать.

Игроки в Steam с необычайным энтузиазмом встретили Warhammer 40,000: Boltgun. На сайте Valve игра уже имеет 1,3 тыс. отзывов, причем 96% из них хвалят игру, что является "крайне положительным" приемом. Игроки оценили великолепный геймплей и атмосферу. Им также нравится высокий уровень доработки и низкая цена. А кто-то считает игру лучшей по W40k со времен Dawn of War 2.

Игра также достигает высоких результатов по активности. Рекорд дня запуска игры - 7561, одновременно играющий в Steam. Это впечатляющий результат для довольно нишевой игры. Стоит также напомнить, что игра вышла не только на ПК, но и на консолях Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStaton 5.



Warhammer 40,000: Boltgun относится к категории бумер-шутеров. Таким образом, это шутер от первого лица, который как по структуре геймплея, так и по сеттингу отсылает к ПК-играм 1990-х годов. Судя по реакции геймеров, объединение этой категории со вселенной 40K оказалось хитом.