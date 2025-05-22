Анонсирован Boltgun 2 - продолжение ретрошутера во вселенной Warhammer 40,000

На мероприятии Warhammer Skulls официально представили Boltgun 2 — продолжение стильного шутера от первого лица, вдохновлённого Doom и вселенной Warhammer 40,000. Выход сиквела намечен на 2026 год.

Разработкой снова занимается студия Auroch Digital, а изданием — лейбл Big Fan от Devolver Digital. Игроков ждёт новая кампания, в которой абсурдно мощный космодесантник Малум Каэдо возвращается, чтобы продолжить борьбу с хаосом. В числе новых врагов — демоны Кхорна, включая кровопийц и джаггернаутов, известных своей жестокостью в ближнем бою.

Boltgun 2 предложит новые уровни, оружие и ещё больше динамичного экшена. Пока поклонники ждут релиза, оригинальную игру можно приобрести со скидкой 47 % в рамках акции Warhammer Skulls.