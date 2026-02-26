На IGN Fan Fest 2026 был представлен свежий трейлер шутера от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun 2

Представлен новый геймплейный трейлер Warhammer 40,000: Boltgun, в котором показан эксклюзивный первый взгляд на демонов Слаанеша и Гвардию Смерти.
Вторая часть Boltgun продолжает историю прямо с того места, где закончилась первая. При этом разработчики решили не мудрить с формулой и оставили всё то же самое — пиксельный ретро-шутер в духе старого Doom, только во вселенной Warhammer 40,000. Главное нововведение в Boltgun 2 — разветвлённая кампания, где можно выбирать свой путь прохождения. Каждая ветка ведёт на уникальные уровни, так что появился хоть какой-то повод пройти игру повторно.
Warhammer 40,000: Boltgun 2 — это брутальное и динамичное продолжение ретро-шутера от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun, которое выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.
Готовимся братья и сёстры! За ИМПЕРАТОРА!
Первая часть была унылой и скучной
в вырви глаз сами играйте
Да это жесть..
сразу видно трейлер делал не шарящий за ваху , вообще не пойму почему большинство нынешних игр по вселенной это скелеты с кастрированными механиками от хороших игр , первый Boltgun это такая пресная хрень что в ней работали только художники и то на пол шишечки , а геймдизайнер по игровым ситуациям вмэр до начала работы
Тоже самое, короче. Только чуть побольше всего. Печально, что не развивается.
оригинал прикольный, но однообразный, в ДЛС уже получше и локации хорошие завезли. Так что может чему-то и научатся.