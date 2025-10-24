Новый трейлер Warhammer 40,000: Boltgun II с Сестрой Битвы обещает новый уровень жестокости

Издатель Big Fan Games и студия Auroch Digital представили свежий трейлер Warhammer 40,000: Boltgun II, в котором центральное место заняла Сестра Битвы — новый играбельный персонаж. Сиквел продолжает кровавую историю оригинала и обещает вывести ретро-шутер на новый уровень динамики и безумия.

Warhammer 40,000: Boltgun II напрямую развивает сюжет первой части. Игрокам предстоит отправиться на неизведанные миры вселенной — от гигантских улья-городов до затопленных мангровых болот — чтобы исполнить долг Империума и уничтожить новых врагов человечества. Кампания станет нелинейной, позволяя самостоятельно выбирать маршруты и порядок прохождения миссий.

Создатели делают ставку на высокооктановый геймплей: сражения станут ещё динамичнее, а оружие — смертоноснее. Космодесантники и Сёстры Битвы смогут кромсать противников цепными мечами, разрывать демонов из дробовиков и использовать обновлённый арсенал святого гнева. Среди новых противников — Кровожадные и демонические Ярги, воплощающие первозданную ярость Хаоса.

Разработчики подчёркивают, что это лишь начало — грядут новые анонсы и детали, которые раскроют масштаб сиквела. Также обещана улучшенная система навигации, разнообразные биомы и более глубокая кастомизация оружия.

Релиз Warhammer 40,000: Boltgun II намечен на 2026 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Судя по первым кадрам, фанатов Империума ждёт настоящий праздник пиксельного месива и священного разрушения.