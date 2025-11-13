Сестра Битвы в Warhammer 40,000: Boltgun 2 заговорит голосом Малеволы из Dispatch.

В грядущем Warhammer 40,000: Boltgun 2 к вечной битве Империума присоединяется новый герой — Нира Вейрат, и теперь известно, кто подарит ей голос. Разработчики подтвердили, что роль озвучит Алана Пирс, известная по Gears 5 и Dispatch, где она воплотила персонажа Малеволу.

Интересно, что Пирс ранее работала сценаристом в студии Santa Monica, создавшей God of War (2018) и Ragnarök — так что её участие в проекте уже вызывает высокий интерес у фанатов.

Boltgun 2 продолжает дело первой части, выпущенной в 2023 году, и снова возвращает игроков в безжалостный мир Warhammer 40K. На этот раз геймерам предстоит взять под контроль одного из двух персонажей — Малума Каэдо или Ниру Вейрат, каждый из которых обладает собственным стилем боя и набором умений.

Сиквел обещает ещё более динамичные сражения, расширенный арсенал и новые фракции врагов, включая Кровожадных и демонических Яргов. Разработчики обещают сохранить ретро-эстетику оригинала, но добавить больше деталей, разрушений и вариативности боёв.

Релиз Warhammer 40,000: Boltgun 2 запланирован на 2026 год для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, и судя по всему, игра станет одним из самых громких возвращений в жанре ретро-шутеров.