Создатели Warhammer 40,000: Boltgun 2 представили геймплейный трейлер, демонстрирующий Сестру Битвы Ниру Вейрат

Big Fan, издательский лейбл Devolver Digital, и разработчик Auroch Digital сегодня опубликовали новый трейлер Warhammer 40,000: Boltgun 2, долгожданного продолжения ретро-шутера от первого лица. Геймплей в трейлере раскрывает нового грозного игрового персонажа — Ниру Вейрат, закалённую в боях Сестру Битвы.

Хотя Нира не обладает такой же непробиваемой броней, как космодесантник, она с лихвой компенсирует это своей ловкостью на поле боя, уничтожая врагов Императора скоростью, точностью и множеством огненных залпов. Будучи целестинкой Сестёр Битвы, женского боевого крыла секты Адептас Сороритас религиозной группы Имперской Экклезиархии, она — искусный и беспощадный боец.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S в 2026 году.