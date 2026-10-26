Студия разработчиков Boltgun 2 объявила о сокращении штата: компанию покинет около четверти сотрудников

Студия Auroch Digital, известная по таким играм, как Warhammer 40,000: Boltgun 2 и Starship Trooper: Ultimate Bug War!, объявила о планах сократить около 25% своего персонала.

Об этом стало известно 26 октября: в компании пояснили, что планируют реструктуризацию деятельности на фоне непростого периода для разработчиков игр. Несмотря на то что последние проекты Auroch Digital были хорошо приняты игроками, студия признала, что её также затронули общие для всей индустрии трудности.

В заявлении о сокращениях руководство Auroch Digital отметило, что «чрезвычайно гордится» результатами, которых команда достигла в своих недавних проектах. При этом в компании выразили «глубокое сожаление по поводу сложившейся ситуации».

Мы понимаем, что для всех сотрудников студии наступает невероятно сложный и неопределённый период. Наш главный приоритет — поддержать каждого в процессе консультаций, проявив максимум заботы и уважения. Мы приложим все усилия, чтобы смягчить последствия этих перемен.

Студия также призвала другие компании обратить внимание на высвобождающихся специалистов и рассказала игрокам о дальнейшей судьбе своих проектов.

Хотим заверить наших игроков: разработка и поддержка после выхода игр Warhammer Survivors и Warhammer 40,000: Boltgun 2 будут продолжены. Мы продолжим создавать игры с той же страстью, вниманием к деталям и качеством, к которым вы привыкли. Сейчас все наши мысли заняты поддержкой коллег, но будьте уверены: в будущем мы продолжим держать заданную планку.

Студия Auroch Digital была основана в 2010 году в Бристоле (Англия). В сентябре 2021 года её приобрела компания Sumo Group за 8,3 миллиона долларов. А в 2025 году компания Roundtable Interactive выкупила студию у Sumo Group.