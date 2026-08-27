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Warhammer 40,000: Boltgun 2 14.10.2026
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
5.9 14 оценок

Warhammer 40,000: Boltgun 2 получила дату выхода - в новом трейлере появился главный враг игры

IKarasik IKarasik

Разработчики Warhammer 40,000: Boltgun 2 представили новый трейлер и объявили дату выхода игры. Продолжение олдскульного шутера в духе 90-х станет доступно 14 октября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия для Switch 2 выйдет немного позже.

Главной новинкой ролика стал первый показ Вашторра Архифана — одного из ключевых противников игры. В Warhammer 40,000 его описывают как демонического полубога изобретателей, инженеров, учёных и мастеров. Судя по трейлеру, именно он станет серьёзной угрозой для главного героя.

Вместе с трейлером разработчики подтвердили ещё одну заметную деталь — над музыкой для Boltgun 2 поработал Мик Гордон, известный по саундтрекам Doom и Doom Eternal. Новый оригинальный трек композитора уже звучит в представленном ролике.

Boltgun 2 продолжает стилистику первой части, сочетая вселенную Warhammer 40,000 с пиксельной графикой и динамикой классических шутеров. Разработчики делают ставку на быстрые перестрелки, жестокость и атмосферу, которую поклонники называют одной из самых удачных интерпретаций мрачной вселенной Games Workshop.

Анонсы 3 Трейлеры 5
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Киприн В.В.

Вашторр Ковчеготатец? Тот самый, с которым тусил Абаддон Разоритель во время кампании Ковчегов Предзнаменования? И который замышляет стать пятым богом Хаоса и тем самым переиграть Великую Четвёрку в Великой Игре?

2
Niт6iтЛиsт4n

Я чёт не понял а сестра битвы обгоревшая что-ли? Или просто в чем то заметалась?

Кей Овальд

Ну, первая часть была норм, хорошим середнячком. В ДЛС они наконец-то научились в эпичные ваховские локации, так что может что и выйдет.