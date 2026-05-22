Warhammer 40,000: Boltgun 2 получила демо - два героя, два уровня и орды хаоситов

В рамках Warhammer Skulls 2026 Auroch Digital и Big Fan Games выпустили первую играбельную демку Warhammer 40,000: Boltgun 2. Опробовать ретро-шутер можно уже сейчас бесплатно в Steam. Заодно показали новый геймплейный трейлер с горами пиксельной крови и расчленёнки.

Демо даёт пройти два уровня за двух разных персонажей. Первый — Малум Цедо, знакомый по первой части танкообразный ультрамарин, который крушит еретиков из болтера. Второй — Нира Вейрат, более проворная воительница с цепным мечом. У каждого свой набор оружия и способностей, так что стиль игры ощущается по-разному.

Локации тоже контрастные. Одна — Мир Смерти, заросший мангровыми болотами, где под каждым кустом сидят демоны Нургла и культисты. Вторая — ледяной имперский аванпост, захваченный силами Хаоса. Там дебютируют кровожадные Bloodletters верхом на Juggernauts — новые противники-кхорниты.

Полная версия Boltgun 2 выйдет до конца года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точной даты пока нет, но демка уже позволяет оценить, насколько сиквел разросся по сравнению с оригиналом: больше оружия, больше врагов, больше исследования и разветвлённая одиночная кампания.