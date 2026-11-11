Warhammer 40,000: Boltgun 2 получила хвалебный трейлер, но успех игры оказался неоднозначным

Спустя месяц после выхода Warhammer 40,000: Boltgun 2 студии Auroch Digital и издательство Big Fan Games выпустили хвалебный трейлер ретро-шутера во вселенной Warhammer 40,000. Ролик напоминает о кровавых сражениях с силами Хаоса и демонстрирует главные достоинства игры, хотя сама подборка кадров получилась довольно скромной и вряд ли способна удивить тех, кто уже прошёл кампанию.

Критики встретили продолжение достаточно тепло. На Metacritic средняя оценка Warhammer 40,000: Boltgun 2 составляет 82 балла. Обозреватели называют игру одним из лучших бумер-шутеров последних лет и отмечают, что она успешно развивает формулу оригинала. В Steam ситуация выглядит ещё лучше: 96% пользовательских отзывов положительные, что соответствует категории «Крайне положительные».

Однако на других площадках картина не столь однозначная. На Metacritic игроки оставили всего 14 отзывов, а пользовательская оценка остановилась на отметке 6,1 балла. При этом неизвестно, сколько копий Boltgun 2 удалось продать. Пиковый онлайн в Steam достиг лишь 1646 одновременных игроков — не самый впечатляющий показатель даже для нишевого проекта.

На фоне этих цифр особенно тревожно выглядит ситуация внутри Auroch Digital. Студия была вынуждена сократить около четверти сотрудников. Прямой связи между увольнениями и коммерческими результатами Boltgun 2 пока не установлено, поэтому объявлять игру причиной сокращений было бы преждевременно. Тем не менее контраст между высокими оценками критиков, восторженными отзывами в Steam и довольно скромной активностью аудитории показывает, что положительная реакция игроков ещё не гарантирует коммерческого успеха.

Похоже, хвалебный трейлер призван напомнить о достоинствах Boltgun 2, но за пределами оценок и отдельных отзывов судьба проекта пока остаётся не такой очевидной, как хотелось бы разработчикам.