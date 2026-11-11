Warhammer 40,000: Boltgun 2 получила хвалебный трейлер, но успех игры оказался неоднозначным

Спустя месяц после выхода Warhammer 40,000: Boltgun 2 студии Auroch Digital и издательство Big Fan Games выпустили хвалебный трейлер ретро-шутера во вселенной Warhammer 40,000. Ролик напоминает о кровавых сражениях с силами Хаоса и демонстрирует главные достоинства игры, хотя сама подборка кадров получилась довольно скромной и вряд ли способна удивить тех, кто уже прошёл кампанию.
Критики встретили продолжение достаточно тепло. На Metacritic средняя оценка Warhammer 40,000: Boltgun 2 составляет 82 балла. Обозреватели называют игру одним из лучших бумер-шутеров последних лет и отмечают, что она успешно развивает формулу оригинала. В Steam ситуация выглядит ещё лучше: 96% пользовательских отзывов положительные, что соответствует категории «Крайне положительные».
Однако на других площадках картина не столь однозначная. На Metacritic игроки оставили всего 14 отзывов, а пользовательская оценка остановилась на отметке 6,1 балла. При этом неизвестно, сколько копий Boltgun 2 удалось продать. Пиковый онлайн в Steam достиг лишь 1646 одновременных игроков — не самый впечатляющий показатель даже для нишевого проекта.
На фоне этих цифр особенно тревожно выглядит ситуация внутри Auroch Digital. Студия была вынуждена сократить около четверти сотрудников. Прямой связи между увольнениями и коммерческими результатами Boltgun 2 пока не установлено, поэтому объявлять игру причиной сокращений было бы преждевременно. Тем не менее контраст между высокими оценками критиков, восторженными отзывами в Steam и довольно скромной активностью аудитории показывает, что положительная реакция игроков ещё не гарантирует коммерческого успеха.
Похоже, хвалебный трейлер призван напомнить о достоинствах Boltgun 2, но за пределами оценок и отдельных отзывов судьба проекта пока остаётся не такой очевидной, как хотелось бы разработчикам.
мне игра понравилась, смотрится очень пиксельно ретрешно. Плюс выделяется тем, что на моей памяти это первая игра, где авторы в разделе доступность. Дали возможность игрокам включит режим бога бесконечные патроны и т.д.
Полная шляпа. Можно сказать плевок во всех поклонников вселенной. За такое было бы стыдно Васяну из 8б, который кодил бы это на переменах. За такое ГМ надо бы