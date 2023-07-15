Авторы Warhammer 40k: Chaos Gate - Daemonhunters намекнули на DLC с Официо Ассасинорум

Сегодня добрые ребята из Complex Games и Frontier Foundry выпустили небольшой, но интересный тизер к своей мрачной пошаговой стратегии Warhammer 40k: Chaos Gate - Daemonhunters.
Тизер просто содержит слова "Это Великий Магистр Хавлик, Протокол Бета Гарнет 38-7-19, вызванный... Инквизитор: Как вы думаете, что вы нашли?" и знакомая эмблема.
Эмблема, изображающая череп на кресте и кинжал, дает больше всего информации в этом тизере, поскольку это эмблема Официо Ассасинорум, сверхсекретной организации в Империуме Человечества, которая готовит и использует высококвалифицированных и усиленных убийц для устранения влиятельных врагов, проникновения в тыл врага и вообще вселения страха в сердца врагов Императора.
В общем, они - один из самых страшных и одновременно самых искусных инструментов в руках верховных лордов Терры, и их можно считать самыми суровыми среди суровых.
Они делятся на различные храмы, в том числе Каллидус, Эверсор, Виндикар и другие, специализирующиеся на различных способах причинения смерти тому, кто нуждается в быстром или жестоком (в зависимости от храма) устранении.
Кстати, известно, что обновление выйдет 25 июля, так что вполне возможно, что новое DLC на тему ассасинов будет выпущено одновременно с ним или в аналогичные сроки.
Хорошо, если так. Игра очень крутая. Не один десяток часов я в ней провёл уже и ещё проведу немало, но, в конце концов, разнообразия не хватает. Нужно больше контента. Нужно больше DLC! Но не такие как было с дредноутом, а желательно нормальные масштабные DLC хотелось бы. По факту Warhammer 40k: Chaos Gate - Daemonhunters первая игра по вархаммеру 40000, в которую я залип со времён Dark Crusade. С тех пор нормальных игр по 40 000 фактически не было. Хотелось бы развития этой игры. Надеюсь разрабы не забьют болт на проект. Потенциал ну просто громадный тут я вижу.
Вот согласен полностью. До выхода Rogue Trader это самая интересная для меня игра по ВХ за последнее время. И удивительно, что разрабы все ещё ее поддерживают. Третий раз прохожу. Понравилось, что добавили возможность отправлять второй отряд на отдельном корабле на доп миссии. Ну и технодесант радует