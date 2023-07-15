Авторы Warhammer 40k: Chaos Gate - Daemonhunters намекнули на DLC с Официо Ассасинорум ©

Сегодня добрые ребята из Complex Games и Frontier Foundry выпустили небольшой, но интересный тизер к своей мрачной пошаговой стратегии Warhammer 40k: Chaos Gate - Daemonhunters.

Тизер просто содержит слова "Это Великий Магистр Хавлик, Протокол Бета Гарнет 38-7-19, вызванный... Инквизитор: Как вы думаете, что вы нашли?" и знакомая эмблема.

Эмблема, изображающая череп на кресте и кинжал, дает больше всего информации в этом тизере, поскольку это эмблема Официо Ассасинорум, сверхсекретной организации в Империуме Человечества, которая готовит и использует высококвалифицированных и усиленных убийц для устранения влиятельных врагов, проникновения в тыл врага и вообще вселения страха в сердца врагов Императора.

В общем, они - один из самых страшных и одновременно самых искусных инструментов в руках верховных лордов Терры, и их можно считать самыми суровыми среди суровых.

Они делятся на различные храмы, в том числе Каллидус, Эверсор, Виндикар и другие, специализирующиеся на различных способах причинения смерти тому, кто нуждается в быстром или жестоком (в зависимости от храма) устранении.

Кстати, известно, что обновление выйдет 25 июля, так что вполне возможно, что новое DLC на тему ассасинов будет выпущено одновременно с ним или в аналогичные сроки.