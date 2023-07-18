Авторы Warhammer 40K Chaos Gate - Daemonhunters представили трейлер следующего дополнения Execution Force ©

Complex Games и Frontier Foundry выпустили новый трейлер стратегической ролевой игры Warhammer 40K Chaos Gate - Daemonhunters, который посвящен предстоящему дополнению Execution Force. Как и предполагалось ранее, это дополнение будет посвящено Официо Ассасинорум.

Второе крупное DLC представляет четыре уникальных класса ассасинов, предлагает командующим силами справиться с новой смертоносной угрозой улья Тентарус и новыми абордажными миссиями крейсеров Гвардии Смерти.

Ассасин Каллидус владеет искусством обмана и проникновения, в то время как ассасин Виндикар поражает врагов издалека с помощью мощного дальнобойного оружия. Ассасин Эверсор уничтожает несколько целей с близкого расстояния, и, наконец, ассасин Кулексус мощным и опасным псайкером, освобождая союзникам путь для нанесения огромного урона.

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters Execution Force DLC выйдет 25 июля 2023 года на ПК через Steam и Epic Games Store.