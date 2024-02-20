Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters стала доступна на консолях

Frontier Developments приглашает игроков взять на себя командование ударным отрядом Серых Рыцарей и подавить галактическую чуму в знаменитой пошаговой стратегической игре от Complex Games Warhammer. 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters. Игру уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One. Столкнитесь с Хаосом и раскройте зловещий заговор, написанный автором Black Library Аароном Дембски-Боуденом с участием вокальных талантов Энди Серкиса и Робин Аддисон.
Игра Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters ставит игроков во главе величайшего оружия человечества, Серых Рыцарей, очищающих хаос в стратегических пошаговых тактических боях, когда они поворачивают ситуацию против Цветения, смертоносного новая чума, распространяемая силами Нургла. Доминируйте на полях сражений с помощью огневой мощи, оружия ближнего боя, экстрасенсорных способностей и даже самой окружающей среды.
В ходе эпической кампании игроки возьмут на себя роль командующего ударным отрядом Ксифоса, стремясь уничтожить пятерых Жнецов Цветения и в конечном итоге остановить его распространение. В поисках источника порчи история завершится столкновением с участием знаковых персонажей из вселенной Warhammer 40,000, которое порадует как преданных фанатов, так и новичков.
На полях сражений мрачного далекого будущего игроки развернут свои элитные ударные силы, чтобы сокрушить силы Хаоса. Настраивая вооружение, броню и уникальные для класса способности каждого Серого Рыцаря, командующие силами могут формировать свой отряд в соответствии со своей тактикой; высвободить свою ярость в ближнем бою или уничтожить союзников Нургла издалека. В рукопашном бою и подавляя врага повторяющимися атаками, игроки могут нанести сокрушительный удар в режиме точного прицеливания, снижая эффективность противника или даже выполняя жестокую кинематографическую казнь. Находясь на расстоянии, урон каждого рыцаря можно оценить, прежде чем отдать приказ, а благодаря их отточенной меткой стрельбе каждый удар обязательно нанесет сокрушительный урон. Само поле битвы также предлагает игрокам дополнительные тактические возможности: обрушивать рушащиеся колонны собора на врагов или опрокидывать пылающие жаровни, создавая стену пламени.