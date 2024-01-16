Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters выйдет на PlayStation и Xbox уже в феврале

Frontier Developments объявила, когда можно ожидать выхода пошаговой тактической ролевой игры Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters на консолях.
Игра, в которой отряд Серых Рыцарей попытается остановить распространение смертоносной чумы по всей галактике, выйдет на PlayStation и Xbox 20 февраля.
Первоначально Daemonhunters была представлена в июне 2021 года, а на ПК вышла в мае 2022 года.
С момента выхода на ПК Daemonhunters получила ряд крупных обновлений, а также DLC под названием "Execution Force".
DLC добавляет четыре новых игровых класса в виде ассасинов из ордена Officio Assassinorum, а также ряд новых предметов экипировки, возможность садиться на корабли Гвардии Смерти и многое другое.
Пока неясно, выйдет ли DLC вместе с консольными версиями, но вероятно, что PlayStation- и Xbox-версии Daemonhunters будут включать самые последние обновления, как минимум.
Если вы еще не знакомы с Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, то это пошаговая ролевая игра, действие которой разворачивается в мрачной вселенной Warhammer 40k. Вам предстоит управлять отрядом Серых Рыцарей, которые должны выследить и уничтожить источник смертоносной чумы, грозящей охватить галактику.
Если вы хорошо знаете историю Warhammer 40k, вам, вероятно, не придется дважды гадать, кто виноват. Вам предстоит сразиться с культистами чумы, конечно же, а также с Космическими десантниками Гвардии Смерти и другими ужасающими мерзостями.
Автором истории является известный сценарист 40k Аарон Дембски-Боуден, чьи работы включают в себя "Копье Императора", "Повелители ночи" и многие другие.