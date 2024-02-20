Аркадный экшен про орков на самолётах Warhammer 40,000: Dakka Squadron появится на Switch в начале марта

Издаль RedDeer.Games в сотрудничестве с разработчиком Phosphor Studios и держателем франшизы Games Workshop сообщили, что Warhammer 40,000: Dakka Squadron появится на консоли Nintendo Switch 8 марта.

Warhammer 40,000: Dakka Squadron — воздушный шутер из известной франшизы. На этот раз игрокам предстоит управлять командиром истребителя. Динамичное действие воздушных боев сочетается с точными ударами по наземным целям. Игроки могут выбирать из пяти доступных кланов орков, каждый из которых имеет свои бонусы — например, максимальную броню или больший урон — и характерный подход к другим кланам.

В ходе кампании игроки смогут разблокировать и назначать новые модели кораблей, оружие, а также просматривать характеристики своего самолета. Помимо чисто технической настройки, на выбор предлагается множество цветов.