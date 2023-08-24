Аркадный экшен про орков на самолётах Warhammer 40,000: Dakka Squadron выйдет на Nintendo Switch ©

RedDeer.Games, один из крупнейших разработчиков и производителей игр для Nintendo Switch, объявил, что в сотрудничестве с Phosphor Studios и держателем франшизы Games Workshop, аркадный экшен про орков на самолётах Warhammer 40,000: Dakka Squadron будет выпущен на консолях Nintendo Switch.

Действие Warhammer 40,000: Dakka Squadron разворачивается в культовой вселенной Warhammer: 40,000, действие которой происходит в мрачной тьме далекого будущего.

Посреди этого жестокого мира вас ждет захватывающий Warhammer 40,000: Dakka Squadron – воздушный шутер, в котором игрок берет на себя роль орка-авиатора, сражающегося в ожесточенных воздушных боях.