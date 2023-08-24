Аркадный экшен про орков на самолётах Warhammer 40,000: Dakka Squadron выйдет на Nintendo Switch

RedDeer.Games, один из крупнейших разработчиков и производителей игр для Nintendo Switch, объявил, что в сотрудничестве с Phosphor Studios и держателем франшизы Games Workshop, аркадный экшен про орков на самолётах Warhammer 40,000: Dakka Squadron будет выпущен на консолях Nintendo Switch.
Действие Warhammer 40,000: Dakka Squadron разворачивается в культовой вселенной Warhammer: 40,000, действие которой происходит в мрачной тьме далекого будущего.
Посреди этого жестокого мира вас ждет захватывающий Warhammer 40,000: Dakka Squadron – воздушный шутер, в котором игрок берет на себя роль орка-авиатора, сражающегося в ожесточенных воздушных боях.
Концепция интересная, но сама игра дико однообразна.
Оркадный экшн про Орков звучит поинтереснее
Неплохо так железо хрен знает какого года от Nvidia все еще дает жару. Крушило форева. ))