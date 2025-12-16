Альфа-тестирование Warhammer 40,000: Dark Heresy перенесено на несколько дней

Отмеченная наградами студия Owlcat перенесла альфа-тестирование своей грядущей игры Warhammer 40,000: Dark Heresy. Она должна была выйти сегодня, 16 декабря, в Steam, но была отложена в последнюю минуту. Во время финальных тестов перед запуском команда обнаружила серьёзные ошибки, которые могут ухудшить игровой процесс.

К счастью, новой даты долго ждать не придётся. Согласно имеющейся информации, альфа-тестирование должно начаться в четверг, 18 декабря, что даст время команде исправить проблемы и обеспечить игрокам плавный и полностью функциональный игровой процесс. Разработчики приносят свои извинения за доставленные неудобства и благодарят за понимание.