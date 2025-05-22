Авторы Rogue Trader анонсировали еще одну CRPG в мрачной вселенной - Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games продолжает развивать вселенную Warhammer 40,000 в жанре RPG. Следующим проектом станет пошаговая партийная ролевая игра Warhammer 40,000: Dark Heresy, в которой игроки примерят на себя роль аколита Инквизиции.

В Dark Heresy предстоит сформировать отряд из уникальных напарников, искоренять ересь, расследовать тайны Империума и влиять на судьбу сектора Каликсис. Разработчики обещают глубокую сюжетную линию, детективную механику с допросами и поиском улик, а также систему морали компаньонов, влияющую на их эффективность в сражениях.

Игра выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store), но дата релиза пока не раскрыта.