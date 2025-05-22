Авторы Rogue Trader анонсировали еще одну CRPG в мрачной вселенной - Warhammer 40,000: Dark Heresy

Студия Owlcat Games продолжает развивать вселенную Warhammer 40,000 в жанре RPG. Следующим проектом станет пошаговая партийная ролевая игра Warhammer 40,000: Dark Heresy, в которой игроки примерят на себя роль аколита Инквизиции.
В Dark Heresy предстоит сформировать отряд из уникальных напарников, искоренять ересь, расследовать тайны Империума и влиять на судьбу сектора Каликсис. Разработчики обещают глубокую сюжетную линию, детективную механику с допросами и поиском улик, а также систему морали компаньонов, влияющую на их эффективность в сражениях.
Игра выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store), но дата релиза пока не раскрыта.
Отлично! Много Вахи от Совокотов не бывает. Вишлист сразу
Это обалденно. Лишь бы не такая запутанная система как в РТ
Это совокоты, они по другому не умеют)
Жаль что визуально выглядит так же всрато как RT, никаких улучшений
Вот это шикарно! Совокоты реально радуют, пока что всё что выпускают годнота. Патфайндер 2 и трейдер очень годные игрушки. Ждём.
Они еще за тактичесую азиатчину толком не взялись а уже бумажный анонс 40к выкатили. Ждите в 28-29 году, ждуны и биливеры)
В Shadow Of The Road они издатель. Там другой разработчик.
Так они же вроде делают аналог шэдоу тактикс/командос/десперадос.
Так это и есть Shadow Of The Road. Там другой разработчик. Оулкет делают Dark Heresy и еще вроде 2 неанонсированных.
Так это же скоро.
Именно с их RT я вкатилась в вархаммер. Надеюсь и в этот раз не подведут.
ну и кого там романсить нельзя наверно людей а крутить романы с круутсами и огром...
Уряя, Инквизиции в таком жанре точно не хватало ! Ждёмс ))
О наконец-то раскроется история с Тиран Звездой, которая имеет зловещую историю в лоре Warhammer 40000
пошаговый дарктайд какой-то получается
Это я посмотрю
Если там не будет Абеляра... Я очень расстроюсь!