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Warhammer 40,000: Dark Heresy 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху
6.3 3 оценки

Авторы Rogue Trader анонсировали еще одну CRPG в мрачной вселенной - Warhammer 40,000: Dark Heresy

butcher69 butcher69

Студия Owlcat Games продолжает развивать вселенную Warhammer 40,000 в жанре RPG. Следующим проектом станет пошаговая партийная ролевая игра Warhammer 40,000: Dark Heresy, в которой игроки примерят на себя роль аколита Инквизиции.

В Dark Heresy предстоит сформировать отряд из уникальных напарников, искоренять ересь, расследовать тайны Империума и влиять на судьбу сектора Каликсис. Разработчики обещают глубокую сюжетную линию, детективную механику с допросами и поиском улик, а также систему морали компаньонов, влияющую на их эффективность в сражениях.

+ ещё 3 картинки

Игра выйдет на ПК (Steam и Epic Games Store), но дата релиза пока не раскрыта.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
digitalkid

Отлично! Много Вахи от Совокотов не бывает. Вишлист сразу

7
H-DS

Это обалденно. Лишь бы не такая запутанная система как в РТ

6
Just-a-your-King

Это совокоты, они по другому не умеют)

SoftyCat

Жаль что визуально выглядит так же всрато как RT, никаких улучшений

6
Rograx

Вот это шикарно! Совокоты реально радуют, пока что всё что выпускают годнота. Патфайндер 2 и трейдер очень годные игрушки. Ждём.

5
Даздрасен Дыклоп

Они еще за тактичесую азиатчину толком не взялись а уже бумажный анонс 40к выкатили. Ждите в 28-29 году, ждуны и биливеры)

3
digitalkid

В Shadow Of The Road они издатель. Там другой разработчик.

3
Даздрасен Дыклоп digitalkid

Так они же вроде делают аналог шэдоу тактикс/командос/десперадос.

digitalkid Даздрасен Дыклоп

Так это и есть Shadow Of The Road. Там другой разработчик. Оулкет делают Dark Heresy и еще вроде 2 неанонсированных.

2
GroovyPercival

Так это же скоро.

Ganwor

Именно с их RT я вкатилась в вархаммер. Надеюсь и в этот раз не подведут.

3
Alex40001

ну и кого там романсить нельзя наверно людей а крутить романы с круутсами и огром...

1
Lord Fanz

Уряя, Инквизиции в таком жанре точно не хватало ! Ждёмс ))

1
Space marine286

О наконец-то раскроется история с Тиран Звездой, которая имеет зловещую историю в лоре Warhammer 40000

1
Niko71790

пошаговый дарктайд какой-то получается

Pit Lord

Это я посмотрю

Hevin

Если там не будет Абеляра... Я очень расстроюсь!