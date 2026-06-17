Ересь не пройдет: владельцы Founder's Pack получили доступ к первому акту и детективной системе в бете Dark Heresy

Бета запущена — и впервые вы увидите, как на самом деле играется весь первый акт Warhammer 40,000: Dark Heresy: выборы, последствия, бои, расследования — все системы наконец складываются воедино. Рассказываем, что изменилось со времен альфы и на что обратить внимание в первом прохождении.

На основе отзывов с альфы разработчики собрали полноценный первый акт, который объединил в себе механику детективных расследований, репутацию у фракций и систему выборов, влияющих на сюжет. Игрокам предстоит исследовать две огромные связанные локации, где решения аколитов будут иметь долгосрочные последствия. Данная сборка останется активной вплоть до полноценного релиза игры, а получить гарантированный доступ к ней могут владельцы наборов основателей Founder's Pack на официальном сайте проекта.

Ключевой особенностью беты стала полноценная детективная система, превращающая расследования из обычного текста в глубокую механику с поиском скрытых улик. Игровой журнал теперь автоматически подсвечивает оранжевым цветом явные противоречия в показаниях свидетелей, заставляя игрока внимательно взвешивать каждую зацепку. Вся суть инквизиторской работы сводится к тому, что буквальная правда о заговоре Астартес — лишь один из вариантов, и агент волен сам выбрать, кого именно обвинить в ереси.

Любой сделанный выбор повлечет за собой цепочку долгосрочных сюжетных последствий и будет напрямую формировать уникальные Убеждения аколита, будь то путь прагматизма, слепого фанатизма или использования технологий ксеносов. Серьезные изменения претерпела и система прокачки персонажей: разработчики полностью отказались от перегруженных списков талантов из Rogue Trader в пользу гибких и понятных специализаций. Кроме того, в редакторе появились новые архетипы вроде Мистика и псайкерские дисциплины, модифицируемые прямо на ходу вне боя.

Сами тактические сражения стали куда более камерными, а на замену масштабным битвам на кораблях пришли вдумчивые столкновения с уникальными задачами вроде спасения заложников или закрытия варп-разломов. Защита снаряжения теперь представляет собой полноценную ломающуюся шкалу здоровья, которая больше не восстанавливается автоматически каждый ход и требует дефицитных расходников. Дополнительно на поле боя дебютировала механика Концентрации, позволяющая вовремя прерывать подготовку мощных вражеских заклинаний и бросков гранат.

Еще одной важной тактической фишкой стала оригинальная система победы по морали, позволяющая завершить любое столкновение досрочно без тотальной зачистки карты. Если игроку удастся достаточно сильно сломить боевой дух вражеского отряда спецэффектами и давлением, противники сдадутся, а аколит сможет лично решить, добить их или пощадить. Авторы напоминают, что баланс и отдельные механики еще будут активно дорабатываться, и призывают сообщать о технических изъянах через встроенный инструмент обратной связи.